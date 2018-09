Debut di Dunia Gulat, Eks Striker Liga Primer Inggris Langsung Menang Battle Royal

Jakarta: Grant Holt, mantan striker yang sukses bersama Norwich City, menjalani debut manis di dunia gulat. Ia memenangi sebuah jenis pertarungan bernama battle royal.



Holt tidak benar-benar meninggalkan sepak bola. Pria yang kini berusia 37 tahun itu sebetulnya masih terdaftar sebagai pelatih akademi The Canaries, julukan Norwich.

Tidak diketahui secara pasti kapan Holt mulai berlatih menjadi pegulat profesional, akan tetapi, ia memang sejak lama dikenal sebagai pemerhati olahraga gulat.



Pada sebuah kesempatn berharga, Holt akhirnya bisa menjalani debut di pertandingan gulat WWE. Momen bahagia itu ia bagikan lewat media sosialnya sembari sesumbar bahwa dirinya adalah jawara masa depan.



Really pleased to win this tonight . Now off to bed first wrestling match done of many. Follow the journey people #wweimcomingforyou. #futurechamp https://t.co/5VWnM2lczG