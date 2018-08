United Butuh Dua Pemain Baru untuk Saingi City

Manchester: Wayne Rooney menyebut Manchester United sudah di jalur yang tepat untuk menyaingi Manchester City memperebutkan gelar Liga Primer Inggris 2018--2019. Namun, ia menilai mantan klubnya itu butuh dua rekrutan baru untuk bersaing dengan City.



United mengakhiri musim 2017--2018 dengan tangan kosong. Di Liga Primer Inggris, tim besutan Jose Mourinho tersebut finis di urutan kedua dengan jarak 19 poin dari City yang keluar sebagai juara.

Pada bursa transfer musim panas ini, United sudah mendatangkan beberapa amunisi baru seperti Fred, Diogo Dalot, dan Lee Grant. Meski begitu menurut Rooney, United masih butuh membeli pemain sebelum bursa transfer ditutup.



"Saya harap ada tim yang bisa menghentikan Manchester City musim depan. Saya rasa sangat menyenangkan jika ada tim yang bisa melakukan itu," kata Rooney.



"Saya rasa Manchester United sudah dekat untuk menghentikan City. Saya rasa mereka butuh dua rekrutan baru lagi untuk bersaing dengan City," tambahnya.



Rooney menyudahi kariernya di Old Trafford pada 2017 silam untuk pulang ke klub masa kecilnya, Everton, tanpa dipungut biaya. Namun, ia hanya bertahan satu musim bersama The Toffees dan memutuskan bergabung dengan DC United pada Juni kemarin.



Mourinho akan memimpin pasukan Setan Merah dalam laga pembuka Liga Primer Inggris, Sabtu 11 Agustus mendatang. Mereka akan menjamu Leicester City di Old Trafford.









