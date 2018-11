Dua Gol Alvaro Morata Bawa Chelsea Ungguli Crystal Palace

London: Chelsea menjaga catatan tidak terkalahkan mereka musim ini dengan mengalahkan Crystal Palace di pekan ke-11 Liga Primer Inggris. Dalam laga yang dilangsungkan di Stamford Bridge, Minggu (4/11) malam, dua gol dari Alvaro Morata dan satu gol Pedro Rodriguez hanya mampu dibalas Andros Townsend. Alhasil The Blues menang 3-1 atas The Eagles.



Babak pertama

Sejak pertandingan dimulai, Chelsea langsung mendominasi penguasaan bola. Sementara itu Crystal Palace beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat. Namun kedua tim minim menciptakan peluang.



The Blues akhirnya membuka skor lebih dulu di menit ke-32 melalui Alvaro Morata. Memanfaatkan umpan terukur Pedro Rodriguez, mantan penyerang Juventus itu sukses menyarangkan bola ke gawang Wayne Hennessey.



Kedua tim memiliki beberapa peluang, namun rapatnya barisan pertahanan masing-masing membuat babak pertama ditutup dengan keunggulan satu gol Chelsea.



Babak kedua



Tertinggal satu gol membuat Palace mempercepat tempo permainan. Alhasil skuat besutan Roy Hodgson itu sukses menyamakan kedudukan di menit ke-53 melalui tendangan Andros Townsend setelah memanfaatkan umpan terobosan James McArthur.



Kebobolan membuat The Blues semakin agresif menyerang. Beberapa peluang didapat melalui Willian dan Morata, sayang keduanya gagal menyelesaikan peluang.



Kesulitan menembus pertahanan The Eagles, Maurizio Sarri memutuskan untuk memasukkan Eden Hazard dan Mateo Kovacic untuk menggantikan Willian dan Ross Barkley di menit 64.



Semenit setelah menginjakkan kaki di lapangan, Hazard langsung memberi dampak. Bintang asal Belgia itu mengeksekusi tendangan bebas yang dimanfaatkan Morata untuk mencetak gol keduanya.



Pedro menambah pundi-pundi gol Chelsea di menit ke-70. Memanfaatkan umpan silang Marcos Alonso, mantan penyerang Barcelona itu melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau Hennessey.



Merasa nyaman dengan keunggulan dua gol, Sarri memutuskan untuk menarik Jorginho dan memasukkan Cesc Fabregas. Di sisi lain, Hodgson memasukkan Jeffrey Schlupp menggantikan McArthur untuk menambah daya gedor timnya.



Di sisa waktu yang ada, kedua tim memiliki beberapa peluang. Rapatnya pertahanan dan penyelamatan oleh kiper masing-masing klub membuat skor 3-1 bertahan hingga laga usai.



Raihan tiga poin membawa Chelsea naik ke peringkat dua klasemen sementara. The Blues memiliki poin yang sama dengan Liverpool, 27 angka, namun unggul selisih gol atas The Reds. Sementara Palace tidak beranjak dari posisinya di peringkat 14 klasemen dengan raihan 8 angka dari 11 laga.



Susunan pemain:

Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta (C), Antonio Ruediger, David Luiz, Marcos Alonso; N'Golo Kante, Jorginho, Ross Barkley; Pedro Rodriguez, Alvaro Morata, Willian Borges



Cadangan: Willy Caballero, Gary Cahill, Davide Zappacosta, Cesc Fabregas, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Eden Hazard



Crystal Palace (4-4-2): Wayne Hennessey; Aaron Wan-Bissaka, James Tomkins, Mamadou Sakho, Patrick van Aanholt; James McArthur, Cheickhou Kouyate, Luka Milivojevic (C), Max Meyer; Andros Townsend, Wilfried Zaha



Cadangan: Vicente Guaita, Jairo Riedewald, Martin Kelly, Jeffrey Schlupp, Jason Puncheon, Jordan Ayew, Alexander Sorloth



Video: Saddil Resmi Dicoret Timnas