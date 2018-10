Prediksi Man United vs Everton: Cedera Pemain dan Richarlison Jadi Momok MU

Manchester: Manchester United akan menghadapi Everton dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2018 -- 2019, Minggu 28 Oktober 2018.



Jelang laga nanti, tuan rumah diganggu oleh kabar cederanya beberapa pemain. Salah satunya ialah Alexis Sanchez.

Berdasarkan pengakuan manajer Jose Mourinho, kondisi fisik Sanchez sedang tidak bagus. Oleh karena itu, dia membutuhkan beberapa hari untuk memulihkan kondisi.



"Saat ini, Sanchez berjuang karena cedera. Kondisi fisiknya kurang oke," kata Mourinho dilansir Sky Sports.



Selain Sanchez masih ada nama Marcos Rojo, Marouane Fellaini serta Antonio Valencia yang diragukan tampil. Jesse Lingard dan Phil Jones juga belum diketahui kapan bisa kembali membela United.



Kondisi di atas tentu bisa mengganggu United yang membutuhkan poin penuh. Maklum, saat ini United masih tertahan di peringkat 10 dengan raihan 14 poin.



Tim tamu percaya diri

Everton datang ke Old Trafford dengan kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, mereka berhasil meraih tiga kemenangan beruntun di ajang Liga Primer Inggris. Tidak ayal, Everton berada di peringkat lebih baik ketimbang United yakni di posisi delapan.



Berdasarkan laporan terakhir, para penggawa Everton sudah siap tampil dan tidak pemain yang cedera.



Secara statistik, Everton masih lebih baik dari United. Hingga pekan kesepuluh, Everton mencetak 15 gol dan kebobolan 12 gol. Sedangkan United, mereka menorehkan 15 gol dan kebobolan 16 gol.



Baca: Sepasang Gol Ronaldo Bantu Juve Kalahkan Empoli



Waspada Richarlison

Everton tak pernah kekurangan stok striker mematikan. Kini, mereka memiliki pemain seperti Richarlison.



Ya, pesepak bola asal Brasil itu kerap menjadi pembeda untuk The Toffees. Eks striker Watford itu sudah menjadi top skorer sementara di Everton bersama Gylfi Sigurdsson dengan torehan empat gol.



Kecepatan dan naluri pembunuh di kotak penalti lawan membuat striker 21 tahun itu wajib diwaspadai Chris Smalling dan kolega. Salah-salah mengawal, Richarlison bisa menjadi mimpi buruk.



Dari kubu tuan rumah, tampaknya Marcus Rashford dan Anthony Martial menjadi harapan untuk membongkar pertahanan Everton.



Khusus bagi Martial, dia sempat tampil apik kala menjamu Chelsea. Kini, dia diharapkan bisa membantu United meraih kemenangan.



Fakta jelang pertandingan

- Dari 21 pertemuan Manchester United dengan Everton di semua kompetisi, Setan Merah tak terkalahkan pada 20 pertandingan



- Everton meraih tiga kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris



- Tercatat ada 2,5 gol yang dicetak dalam tiga pertandingan terakhir United di Liga Primer



- United setidaknya selalu kebobolan dua gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Primer Inggris



- Everton setidaknya selalu mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris



Prakiraan susunan pemain:

Manchester United: De Gea, Shaw, Lindelof, Smalling, Valencia, Pogba, Matic, Herrera, Martial, Rashford, Mata



Everton: Pickford, Coleman, Keane, Zouma, Digne, Gomes, Gueye, Walcott, Sigurdsson, Bernard, Richarlison



Head to Head:

2/1/2018: Everton 0 - 2 Manchester United

17/9/2017: Manchester United 4 - 0 Everton

5/4/2017: Manchester United 1 - 1 Everton

4/12/2016: Everton 1 - 1 Manchester United

4/8/2016: Manchester United 0 - 0 Everton



Prediksi medcom.id: 55 - 45



Tak ingin ketinggalan update berita bola dan olahraga? Follow instagram kami @medcom_olahraga



Video: Timnas U-19 Siap Tempur Lawan Jepang





(ASM)