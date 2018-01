Emre Can Bertahan di Liverpool

Liverpool: Juventus tampaknya harus bersabar untuk mendapatkan jasa gelandang Liverpool, Emre Can. Kabarnya pemain berusia 23 tahun itu akan bertahan bersama The Reds.



Seperti dilaporkan media di Jerman, Can tidak akan meninggalkan Liverpool pada Januari ini. Meski begitu, dia akan tetap bergabung dengan Juve, walau akan terjadi pada musim panas mendatang.

Can memang kerap dikaitkan dengan kepindahannya bersama Bianconeri. Bahkan ketertarikan Juve dilontarkan langsung manajer umum, Giuseppe Marotta.

Dengan kontrak Can yang akan berakhir pada musim panas nanti, gelandang internasional Jerman ini bisa tiba di Turin dengan harga yang lebih murah dibandingkan pada Januari ini.Apalagi Can dipastikan tidak mau memperpanjang kontraknya. Dengan begitu dia akan bebas bernegosiasi dengan tim lain.(RIZ)