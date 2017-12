Jadwal Siaran Langsung Palace vs City dan WBA vs Arsenal

Jakarta: Dua laga Liga Primer Inggris akan menemani para pencinta sepak bola pada malam pergantian tahun Anda. Kedua laga tersebut adalah Crystal Palace kontra Manchester City dan West Bromwich Albion menjamu Arsenal.



City kita ketahui tengah memimpin Liga Primer Inggris dengan perjalanan yang nyaris sempurna. Kali ini mereka akan memainkan game week ke-21 dengan bertamu ke markas Crystal Palace.

Saat ini The Citizens telah mengoleksi 18 kemenangan. Sementara kemenangan atas Palace bisa membuat City menyerupai rekor yang pernah dilakukan Bayern Muenchen.

Selain laga Palace kontra City, ada juga pertandingan antara WBA menjamu Arsenal. Laga ini akan menjadi spesial untuk Arsene Wenger.Pasalnya, pelatih asal Prancis tersebut akan memainkan laga ke-811 bersama The Gunners. Dengan arti lain, Wenger akan mengungguli catatan Alex Ferguson saat melatih MU di Liga Primer Inggris.Tentunya Wenger juga ingin mengakhiri laga spesial ini dengan kemenangan. Terlebih lawan yang dihadapi timnya punya modal buruk lantaran tak pernah menang dalam 19 laga terakhir.19.00: Crystal Palace vs Manchester City (live beIN Sports 1)23.30: West Bromwich Albion vs Arsenal (live RCTI)(FIR)