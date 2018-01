Oezil dan Wilshere Segera Teken Kontrak Baru di Arsenal

London: Arsenal dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak dua pemainnya Mesut Ozil dan Jack Wilshere. Kedua pemain tersebut dikatakan telah setuju untuk beertahan di Emirates Stadium.



The Sun melaporkan, kedua pemain tersebut sudah berada di ambang penandatanganan kontrak baru bersama Arsenal. Beberapa hari lalu, pelatih Arsene Wenger juga sempat mengklaim bahwa Oezil akan tetap bertahan, setidaknya hingga akhir musim ini.

Sementara itu, untuk kasus Jack Wilshere, Wenger menyebut bahwa mereka punya ide yang sama. Arsenal ingin mempertahankan Wilshere dan sang pemain juga ingin tetap bertahan. Tapi, belum ada kesepakatan soal nilai gaji.



"Mesut Oezil suka di sini, Dia suka tinggal di London itu jelas bahwa ia ingin tetap tinggal," ujar sumber dari Arsenal seperti dilansir The Sun."Mereka berdua sudah hampir pasti menandatangani perpanjangan kontrak bersama Arsenal," tambahnya.Seperti diketahui, Mezut Oezil santer dikaitkan dengan kepindahannya ke klub-klub Eropa seperti Manchester United dan Juventus. Pemain internasional Jermain itu menyisakan kontrak hingga musim panas 2018 dan belum melakukan perpanjangan kontrak.Pun demikian dengan Jack Wilshere yang saat ini tengah menjalani tahun terakhir dalam kontraknya bersama Arsenal. Masa depan Wilshere sempat tak menentu lantara cedera panjang yang menderanya.Ia bahkan sempat dipinjamkan selama satu musim ke Bournemouth sebelum akhirnya kembali ditarik ke Emirates pada musim ini. Dan belakangan ini, Wilshere mulai menemukan kembali bentuk permainan terbaiknya dan kerap jadi pilihan utama Wenger.Kontribusi Oezil dan Wilshere memang dibutuhkan Arsenal di sisa musim ini. Sebab, di bursa transfer Januari ini, The Gunners sudah kehilangan Theo Walcott yang bergabung dengan Everton. Dalam waktu dekat ini, mereka juga diisukan bakal kehilangan satu lagi talenta terbaiknya, yakni Alexis Sanchez yang santer diisukan bakal membelot ke Manchester United. (The Week).(ACF)