Aksi Canda Evra Sebelum Latihan bersama Skuat West Ham

On my way to training in my new silver London cab ???? ????. Again and again sharing my #monday #motivation even with a #grumpy ????passenger @dominique.evra . I love you all, have a nice raining day???????? I love this game ahahahah #ilovethisgame #positivevibes #positiveenergy #training #funny #crazy #love #laugh #sharing #london #taxi

A post shared by Patrice Evra (@patrice.evra) on Feb 19, 2018 at 3:33am PST