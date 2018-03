Ludahi Fan MU, Legenda Liverpool Terancam Kehilangan Pekerjaan

Manchester: Eks bek Liverpool, Jamie Carragher, meminta maaf atas ulahnya yang sangat tidak terpuji setelah Liverpool kalah 1-2 oleh Manchester United. Ia dilaporkan telah meludahi seorang bocah berusia 14 tahun yang diketahui merupakan pendukung Setan Merah.



Kekalahan The Reds atas United menjadi kekecewaan besar bagi para pendukung klub yang bermarkas di Anfield itu. Tak terkecuali, pemain veteran Liverpool, Carragher.

Bek asal Inggris yang kini bekerja sebagai analis sepak bola itu terlibat insiden pelecehan terhadap seorang pendukung MU. Carragher mengakui bahwa ulahnya itu merupakan respons setelah dirinya dibuat jengkel oleh korban terkait kekalahan eks klubnya.



Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH