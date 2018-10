Liverpool Lelang Jersey untuk Korban Palu-Donggala

Liverpool: Satu lagi simpati untuk korban bencana alam di Palu dan Donggala Sulawesi Utara datang dari dunia sepak bola. Kali ini, bantuan datang dari raksasa Liga Primer Inggris, Liverpool.



The Reds berencana memberi bantuan dengan mendonasikan jersey para pemainnya pada laga Liga Champions kontra Napoli 4 Oktober lalu. Jersey-jersey tersebut diharapkan nantinya dapat terjual dan uang hasil penjualannya dipergunakan sebaik mungkin untuk membantu para korban.

"Liverpool akan menyumbangkan jersey para pemain yang dikenakan serta telah ditandatangani dari pertandingan Liga Champions kontra Napoli untuk membantu upaya kemanusiaan di Indonesia," dilansir laman resmi klub.



#LFC will donate the players' match-worn signed shirts from this week's #UCL game with #Napoli to help humanitarian efforts in Indonesia. https://t.co/sIXtS5jzFP