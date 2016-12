MU Minta West Ham Lupakan Mimpi Dapatkan Martial dan Rashford

Metrotvnews.com, Manchester: Kubu Manchester United meminta West Ham United melupakan mimpi mereka mendapatkan Anthony Martial dan Marcus Rashford. The Hammers memang dikabarkan ngebet medatangkan dua penggawa MU tersebut pada bursa transfer Januari 2017.



The Daily Star melaporkan jika MU telah mengesampingkan kans kedua pemainnya itu bergabung dengan West Ham. MU kabarnya tak akan melepas pemainnya jika hanya disodori opsi peminjaman oleh West Ham.

MU dikabarkan akan mempertimbangkan melepas Martial dan Rashford jika datang tawaran tunai. Setan Merah lebih senang mendapat tawaran pembelian kepada para pengawanya tersebut untuk dijadikan modal belanja pemain buruan mereka lainnya.Namun dengan keadaan MU saat ini, manajer Jose Mourinho diyakini masih akan membutuhkan semua kekuatan skuatnya. Mengingat MU masih berjuang menembus posisi empat besar demi lolos Liga Champions dan masih bermain di sejumlah kompetisi lain musim ini.Sementara, West Ham memang sedang mencari alternatif lain demi mempertajam lini depan mereka. Sosok Simone Zaza, Enner Valencia, dan Andre Ayew dianggap manajer Slaven Bilic masih kurang memberikan kontribusi.Hal itu terbukti dari torehan gol West ham yang belum menyentuh dua digit sepanjang musim ini di Liga Primer. The Hammers hanya mampu mencetak 19 gol dari 17 pekan yang telah mereka jalani sejauh ini. (This Is Futbol)(ACF)