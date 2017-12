Penalti Kontroversial West Brom Buyarkan Kemenangan Arsenal

West Bromwich: Kemenangan Arsenal yang sudah di depan mata seketika buyar setelah wasit Mike Dean membuat keputusan kontroversial. Ia memberikan penalti kepada West Bromwich Albion usai Calum Chambers dianggap handsball.



Jay Rodriguez yang menjadi algojo dengan cekatan menempatkan bola tepat di tengah dan mengecoh Petr Cech. Golnya di menit ke-89 menggagalkan kemenangan Arsenal yang unggul lebih dulu sebelumnya melalui tendangan bebas Alexis Sanchez.

Tambahan satu poin membuat posisi The Gunners di papan klasemen Liga Primer Inggris 2017--2018 naik satu strip di tangga kelima. Sementara tuan rumah The Baggies masih tetap berada di zona degradasi, tepatnya posisi 19.



WBA sebenarnya memulai pertandingan dengan penuh percaya diri dan tempo tinggi. Tampaknya manajer Tony Pullis ingin segera melesakkan gol cepat untuk kemudian merapatkan pertahanan.



Salah satu upaya tersebut lahir di menit-menit awal kala sundulan Rodriguez mengarah tepat ke pelukan Cech. Ia menerima umpan manis eks Arsenal, Kieran Gibbs yang bermain begitu energik sepanjang laga.



Namun setelah peluang tersebut, tim tamu sanggup mendikte permainan dan menguasasi tempo pertandingan. Peluang terbaik hadir menit 15 melalui Alex Iwobi, yang sayangnya, belum berhasil membuka gol di partai itu.



Iwobi kembali melahirkan kesempatan emas memasuki pertengahan pertandingan, termasuk peluang Granit Xhaka beberapa saat kemudian. Kiper WBA, Ben Foster, dibuat pontang-panting mempertahankan jala gawangnya.



Di babak kedua, The Baggies lagi-lagi langsung mencoba memberikan tekanan. Melalui Ahmed Hegazi, mereka tak memberikan kesempatan anak asuh Arsene Wenger menguasai aliran bola dengan mudah.



Bermain tanpa Olivier Giroud yang mengalami cedera, Alexandre Lacazette praktis membutuhkan sodoran bola matang dari Alexis Sanchez dan Jack Wilshere di lini tengah. Sayang, pertahanan yang rapat membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan.



Benar saja, Arsenal sampai harus memanfaatkan set-piece untuk membuka skor di pertandingan tersebut. Tendangan bebas winger asal Chile itu membentur kaki James McClean dan memaksa Foster memungut bola dari dalam gawangnya menit 83.



Momen kontroversial pun hadir satu menit jelang waktu normal. Chambers yang bermain begitu lugas di sepanjang pertandingan dinilai melakukan handsball oleh wasit Dean.



Rodriguez tanpa kesulitan melakukan tugasnya dan menghindarkan West Brom meraih satu poin.



Susunan Pemain:

West Brom: Foster, Dawson, Hegazi, Evans, Gibbs, Phillips, Livermore, Barry, Brunt, Rodriguez, Robson-Kanu.

Cadangan: Myhill, Nyom, McClean, Burke, Krychowiak, McAuley.

Manajer: Tony Pulis



Arsenal: Cech, Chambers, Koscielny, Mustafi, Bellerin, Wilshere, Xhaka, Kolasinac, Iwobi, Sanchez, Lacazette.

Cadangan: Ospina, Mertesacker, Maitland-Niles, Coquelin, Elneny, Walcott, Welbeck.

Manajer: Arsene Wenger



