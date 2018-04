Ini Motivasi Mourinho Jelang Derby Manchester

Manchester: Jose Mourinho tidak tertarik membicarakan kans Manchester United menunda pesta juara Manchester City pada Derby Manchester akhir pekan ini. Ia mengaku lebih fokus membawa timnya finish di peringkat kedua.



City menelan kekalahan menyakitkan 0-3 dari Liverpool pada leg pertama Liga Champions 2017--2018 babak perempat final tengah pekan kemarin. Hasil tersebut membuat Mourinho bisa mengambil keuntungan dengan mencari celah taktik mengalahkan Vincent Kompany cs.

Kendati demikian, The Special One menanggapi hal itu dengan mengatakan, "Saya bukan pandit, saya tidak akan mengomentari hal tersebut."



Pada sesi konferensi pers jelang pertandingan, satu hal yang ditekankan Mourinho lebih kepada motivasi ia dan anak asuhnya. Manajer asal Portugal itu menyebut saat ini memilih berkonsentrasi mengamankan posisi runner up.



"Motivasi saya saat ini adalah mengakhiri liga di posisi kedua. Sampai detik ini, secara matematis Man United masih mungkin terlempar dari dua besar," ungkapnya lagi dikutip dari Goal International.



"Lebih baik finish ketiga daripada keempat, lebih baik lagi finish kedua daripada ketiga. Kami telah lama duduk di peringkat kedua, maka dari itu kami akan berjuang mengamankan posisi ini. Yang penting adalah meraih poin (di Derby Manchester)," pungkasnya.



Kabar baik buat Man United adalah kembalinya sejumlah pemain penting seperti Phil Jones, Marcos Rojo, Danny Blind, dan Ander Herrera. Satu-satunya pemain yang absen adalah Sergio Romero.



