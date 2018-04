Rapor Pemain Chelsea vs Spurs, Dele Alli Paling Menonjol

London: Chelsea menyerah dari Tottenham Hotspur pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris. Gelandang Spurs Dele Alli jadi pahlawan kemenangan dengan memborong dua gol.



Sejatinya permainan berjalan imbang. Pada 45 menit pertama, kedua tim tampil menekan. Tuan rumah membuka gol lewat aksi Alvaro Morata pada menit 30. Sayang, Spurs membalasnya lewat aksi Christian Eriksen.

Tuan rumah tampak kesulitan ketika bermain pada babak kedua. Serangan Chelsea urung membongkar pertahanan Spurs. Justru, tim tamu tampil efektif. Terbukti, Spurs mendapatkan tambahan dua gol lewat aksi Dele Alli.

Ya, pemain internasional Inggris itu menciptakan dua gol dalam tempo empat menit. Sampai pertandingan usai, skor 3-1 bertahan untuk kemenangan Spurs.Spurs saat ini berada di urutan keempat dengan mengemas 64 poin. Sedangkan The Blues, berada di peringkat kelima dengan mengantongi 56 poin.Lalu, Dele Alli menjadi pemain paling menonjol pada laga yang dihelat di Stadion Stamford Bridge. Penilaian who scored, Alli mendapatkan nilai 8,8.Berikut in rapor pemain seusai Spurs mengalahkan Chelsea:Caballero - 5,9Rudiger - 6,4Christensen - 6,4Azpilicueta - 7,2Alonso - 6,8Kante - 7,2Fabregas – 6,6Moses – 7,0Hazard – 7,0Willian – 6,8Morata – 7,4Hudson-Odoi – 6,0Giroud – 6,0Emerson – 6,1Lloris – 6,3Trippier – 6,9Sanchez – 7,4Vertonghen – 7,6Davies – 6,5Dier – 7,7Dembele – 7,4Lamela – 7,4Alli – 8,8Eriksen – 8,0Heung-Min – 7,3Kane – 6,1Wanyama – 6,0Sissoko – 6,0(ASM)