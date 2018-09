Pagi Ujian Sekolah, Sorenya Harvey Elliott Menjadi Pesepak Bola Termuda di Inggris

London: Harvey Elliott menjadi pemain termuda di sejarah sepak bola Inggris kala timnya, Fulham, berhadapan dengan Millwall pada lanjutan Piala Liga, Rabu 26 September dini hari WIB. Ia melakoni debutnya di usia 15 tahun 174 hari.



Elliott masuk menggantikan Floyd Ayite di sembilan menit terakhir pertandingan tersebut. Dirinya patut berbangga karena The Cottagers, julukan Fulham, memenangi laga dengan skor 3-1.

Menariknya, pagi sebelum pertandingan, pemain berposisi gelandang itu baru saja mengikuti ujian GCSE, semacam tes untuk mendapatkan sertifikat yang biasanya diperuntukan bagi siswa setara SMP sebelum melangkah ke jenjang menengah ke atas.



"Harvey mengikuti ujian pagi harinya. Dia tidak tahu dia akan bermain, saya tidak beri tahu dia agar bisa fokus. Maksudnya, supaya dia tetap memilih mengikuti ujian tanpa alasan akan bermain sepak bola pada sore atau malam harinya," ujar pelatih Slavisa Jokanovic.



Jokanovic mengatakan bahwa Elliott berani memainkannya karena ia melihat ada potensi bagus. Akan tetapi, kewajiban bersekolah harus tetap menjadi prioritas.



"Ya, dia bermain sangat baik walau cuma sepuluh menit. Saya sengaja memberikannya kesempatan bermain karena saya lihat masa depannya cerah. Tapi, pagi hari keesokan harinya dia harus sekolah lagi, wajib," tambahnya.



Elliott mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ashley Chambers, mantan pemain Leicester City. Ia menjalani laga debutnya pada 2005 silam kala menghadapi Blackpool saat usianya 15 tahun 203 hari.



Sebagai perbandingan saja, film Bend It Like Beckham dan lagu In Da Club milik penyanyi 50 Cent masih lebih tua usianya ketimbang Elliott.



(KAU)