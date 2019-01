Jakarta: Liga Primer Inggris langsung melanjutkan roda kompetisi di hari pertama tahun 2019. Tercatat, tiga laga pembuka pekan ke-21 akan digelar mulai Selasa 1 Januari hingga Rabu 2 Januari dini hari.



Laga pembuka tahun ini akan diawali pertemuan Everton kontra Leicester City di Goodison Park. Kedua tim papan tengah yang hanya terpaut satu poin akan saling jegal demi mendapatkan poin penuh.

The Toffees yang berada di posisi 10 tentu tak ingin kehilangan poin di markas dari The Foxes. Apalagi kemenangan akan memperbaiki posisi Everton setidaknya ke peringkat tujuh besar.



Pertandingan pekan ke-20 akan dilanjutkan pertemuan Arsenal kontra Fulham. Laga di Stadion Emirates berpeluang menjadi obat pelipur lara The Gooners yang baru saja dibantai Liverpool dua hari lalu.



Kemenangan juga akan membuat Arsenal mempertahankan posisi lima besar klasemen. Pasalnya, tambahan tiga poin membuat Arsenal mengamankan diri dari kejaran Manchester United di posisi enam.



Laga pembuka pekan ke-20 akan ditutup pertemuan antara Cardiff kontra Tottenham Hotspur. Laga di Cardiff City Stadium juga bisa menjadi peluang Spurs kembali ke jalur kemenangan.



Apalagi setelah di luar dugaan mereka dikalahkan Wolverhampton tiga hari lalu. Kekalahan yang membuat Spurs membuang peluang menggusur Manchester City dari posisi dua klasemen.



Berikut jadwal Liga Primer Inggris hari ini:



19.30 WIB - Everton vs Leicester City (BeIN Sports 1)

22.00 WIB - Arsenal vs Fulham (MNC TV)

00.30 WIB - Cardiff vs Tottenham Hotspur (MNC TV)









(REN)