Bantai Southampton, Manchester City Kuasai Takhta Liga Primer Inggris

Manchester: Manchester City mengatasi perlawanan Southampton pada Minggu (4/11) malam tadi. Bermain di kandang sendiri di Stadion Etihad, The Citizens menang mudah atas The Saints dengan skor mencolok 6-1.



Babak pertama

Sejak kick off, pasukan Pep Guardiola langsung bermain menekan dengan tempo cepat. Hasilnya langsung terasa di menit keenam. Wesley Hoedt yang bermaksud menghalau umpan silang Leroy Sane justru menyarangkan bola ke gawang sendiri.



Unggul satu gol membuat City semakin bersemangat. Alhasil di menit ke-12, The Sky Blues menggandakan keunggulan melalui sepakan Sergio Aguero setelah memanfaatkan umpan Raheem Sterling.



Lima menit berselang Aguero nyaris mencatatkan namanya untuk yang kedua kalinya di papan skor. Sayang tembakan penyerang timnas Argentina itu masih mampu diselamatkan Alex McCarthy.



Usaha The Citizens akhirnya membuahkan hasil. David Silva mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-18. Mendapat umpan matang dari Sane, Silva tanpa kesulitan menceploskan bola ke gawang The Saint.



Pasukan Mark Hughes sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti Danny Ings di menit ke-30. Ings dijatuhkan di kotak penalti oleh Ederson dan menunaikan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik.



Gol Ings tampaknya membuat City menjadi panas lagi. Hasilnya terlihat di menit 47 setelah Sterling mencatatkan namanya di papan skor. Aguero yang mendapat assist dari Sterling kini menjadi penyuplai assist untuk gol keempat City.



Dua menit kemudian, wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. The Sky Blues menutup babak pertama dengan skor telak 4-1.



Babak kedua



Tertinggal tiga gol membuat The Saints bermain lebih agresif di babak kedua. Hasilnya James Ward-Prowse dan Ings memaksa Ederson melakukan dua penyelamatan beruntun untuk mengamankan gawangnya di menit ke-49.



Ings kembali mendapat peluang di menit 52. Sayang sundulan pemain pinjaman dari Liverpool itu memanfaatkan umpan silang Ward-Prowse masih bisa diamankan Ederson.



Tiga menit berselang, Ings kembali mendapatkan peluang. Ward-Prowse lagi-lagi menjadi kreator dengan umpan silangnya, namun sayang Ings masih gagal menaklukkan Ederson.



The Sky Blues akhirnya mendapatkan peluang di menit ke-62. Sayangnya tendangan Sane memanfaatkan umpan terukur Aguero masih mengenai tiang gawang.



City mencetak gol kelimanya di pertandingan ini pada menit 67. Sterling mencetak gol keduanya di laga ini setelah mendapat umpan terobosan dari Aguero.



Merasa di atas angin, Guardiola pun melakukan beberapa perubahan. Di antaranya memasukkan Vincent Kompany dan Phil Foden untuk menggantikan John Stones dan David Silva. Guardiola juga melakukan pergantian pemain ketiganya dengan menarik keluar Fernandinho untuk digantikan oleh Fabian Delph.



Melihat timnya kesulitan menembus pertahan City, Hughes memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan. Pelatih asal Wales itu memasukkan Michael Obafemi dan Mohamed Elyounoussi untuk menggantikan Ward-Prowse dan Nathan Redmond. Selain itu, Hughes memasukkan Stuart Armstrong untuk menggantikan Ings yang terlihat kelelahan.



Sane menutup pesta gol City dengan golnya di menit 91 setelah memanfaatkan umpan Sterling. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, skor 6-1 masih bertahan.



Kemenangan ini membawa The Citizens kembali ke puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan nilai 29 poin dari 11 pertandingan, unggul dua poin atas Liverpool di peringkat kedua. Sementara The Saints tertahan di peringkat 16 klasemen dengan koleksi tujuh poin dari 11 laga.



Susunan pemain:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva (C); Raheem Sterling, Sergio Kun Aguero, Leroy Sane



Cadangan: Arijanet Muric, Vincent Kompany, Danilo, Fabian Delph, Phil Foden, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus



Southampton (4-3-2-1): Alex McCarthy; Cedric Soares, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Ryan Bertrand (C); James Ward-Prowse, Mario Lemina, Pierre-Emile Hojbjerg; Shane Long, Nathan Redmond; Danny Ings



Cadangan: Angus Gunn, Maya Yoshida, Jannik Vestergaard, Mohamed Elyounoussi, Stuart Armstrong, Michael Obafemi, Charlie Austin



