Ucapan Bela Sungkawa Mengalir untuk Bos Leicester

London: Leicester City sedang berduka atas meninggalnya sang pemilik klub, Vichai Srivaddhanaprabha dalam kecelakaan helikopter di luar Stadion King Power, Leicester, Inggris, pada Sabtu 27 Oktober kemarin.



Pria asal Thailand itu adalah satu dari lima orang yang tewas ketika helikopter yang ditumpanginya kehilangan kendali dan jatuh di sebuah lahan parkir. Kejadiaan nahas itu terjadi setelah Vichai menyaksikan Leicester City bermain imbang 1-1 melawan West Ham United.

Setelah munculnya kabar tersebut, ucapan belasungkawa pun berdatangan dari berbagai pihak. Tak terkecuali para pemain Leicester City. Salah satunya ialah striker Jamie Vardy. Melalui akun instagram pribadinya, ia menulis bahwa Vichai adalah sosok yang sangat luar biasa dan sangat berjasa untuk Leicester.



Klik di sini: Pemilik Leicester Tewas dalam Kecelakaan Helikopter



"Berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Tetapi bagi saya Anda adalah legenda, seorang pria luar biasa yang memiliki hati terbesar, jiwa Leicester City Football Club," tulis Vardy.



Selain Vardy, ucapan duka cita juga datang dari rekan setimnya yang juga kapten Leicester Wes Morgan seperti yang ditulis di akun Twitter miliknya.



"Benar-benar patah hati dan hancur berkenaan dengan berita tentang ketua kami."kata Morgan.



"Seorang pria yang dicintai dan dipuja oleh semua orang di sini, di LCFC dan seseorang yang saya pribadi sangat hormati," lanjutnya.



Words can’t describe how I feel. A truly great, kind, loving man who will be missed so much by everyone.



I will never forget the Chairman’s support, not only during my time @LCFC but also during the World Cup ???? RIP ? #TheBoss pic.twitter.com/66aGjGGwX9