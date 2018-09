Mourinho Diklaim Dimusuhi Pemain-pemain Man United

Manchester: Sikap Jose Mourinho membuat sejumlah penggawa Manchester United marah dan frustrasi. Keputusannya menarik jabatan wakil kapten menjadi pemicu utama.



Berdasarkan klaim ESPN FC, Mourinho memberi tahu langsung kepada Pogba, sehari setelah gelandang asal Prancis itu mengkritik skema permainan United yang dinilainya kurang menyerang.

Pogba kemudian tidak dimainkan pada laga Piala Liga kontra Derby County. Sialnya, Setan Merah tumbang lewat adu penalti.



Pada konferensi pers pasca laga, Mourinho mengeluarkan pernyataan kurang bijak menyoal kesalahan lini belakang, terutama kepada Phil Jones dan Eric Bailly. Seorang sumber kemudian mengatakan, banyak dari pemain yang tak menyukai pendekatan personal The Special One dengan anak asuhnya.



Terlepas dari adanya pemain yang kecewa dengan sikap Mourinho, petinggi Man United, Ed Woodward menegaskan pihaknya berkomitmen penuh kepada eks Chelsea tersebut. Ditambah, sumber lain mengatakan masih ada penggawa United yang yakin situasi akan berubah, dan semua pihak tengah berbenah.



Akibat dari drama ini, rumor berkembang semakin serius. Dikabarkan bahwa beberapa pemain senior sudah tak betah dan ingin meninggalkan Old Trafford pada musim panas mendatang.



(FIR)