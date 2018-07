Duo Winger Spurs Perpanjang Masa Bakti

London: Son Heung-min dan Erik Lamela memperpanjang kontraknya dengan durasi jangka panjang bersama Tottenham Hotspur. Hal tersebut dikonfirmasi pada Jumat 20 Juli.



Son menandatangani kontrak baru hingga akhir musim 2022 -- 2023. Pemain timnas Korea Selatan tersebut kerap menjadi pilihan utama Mauricio Pochettino musim lalu.



?? We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new contract with the Club, which will run until 2023.



