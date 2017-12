Resmi: Liverpool Dapatkan Virgil van Dijk

Liverpool: Liverpool akhirnya resmi mendatangkan Virgil van Dijk dari Southampton, Kamis 28 Desember dini hari WIB. The Reds telah menyetujui kesepakatan bernilai 75 juta poundsterling atau setara dengan Rp1,3 triliun.



Ini adalah rekor dunia untuk seorang bek dengan Van Dijk dipastikan bergabung dengan klub yang bermarkas di Anfield setelah menjalani tes medis. Dia secara resmi akan bergabung dengan Liverpool saat bursa transfer dibuka pada 1 Januari.

Pernyataan resmi Liverpool: "Liverpool Football Club dapat mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Southampton atas kepindahan Virgil van Dijk."



"The Reds telah menyetujui kesepakatan dengan klub asal pantai selatan (Southampton), dan pemainnya sendiri, yang akan melihat bek berusia 26 tahun itu pindah ke Anfield saat jendela transfer dibuka kembali pada 1 Januari 2018. Pemain internasional Belanda itu akan menggunakan nomor punggung empat saat tiba di Liverpool."



Van Dijk sejak musim panas sangat ingin pindah ke Anfield meski mendapat ketertarikan kuat dari Manchester City. Kesepakatan terbesar dalam sejarah klub akan menjadi dorongan besar bagi Juergen Klopp, yang sudah membidiknya sejak awal tahun ini.



Southampton sebelumnya menuduh Liverpool melakukan pendekatan ilegal dan pemilik The Reds menanggapi dengan mengeluarkan permintaan maaf dan secara terbuka menarik perhatian mereka. The Saints sangat marah melihat bagaimana Liverpool melakukan pendekatan.



Selepas kejadian itu, pelatih Soton, Mauricio Pellegrino mengintegrasikannya kembali ke dalam skuat tetapi ketidakpastian mengenai masa depannya terus bergulir.



Negosiasi telah berkembang dengan cepat dalam beberapa hari terakhir dan Van Dijk diperkirakan akan menandatangani kontrak empat setengah tahun.



Sebuah pernyataan klub: "Southampton Football Club bisa memastikan telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool atas pengalihan Virgil van Dijk. Southampton telah menyetujui biaya yang akan membuat rekor dunia baru untuk bek. Klub berharap yang terbaik untuk Virgil pada masa depannya saat kesepakatan selesai pada 1 Januari 2018."



Sebelumnya, rekor bek termahal dipegang oleh Benjamin Mendy asal Manchester City. Dia dibeli oleh The Citizens dengan mahar 52 juta poundsterling atau setara dengan Rp944 miliar.





