Carroll Mengaku Cedera, Minta Pindah ke Chelsea?

London: Striker West Ham United Andy Carroll dikabarkan mengatakan kepada klub bahwa ia tidak dapat berlatih karena cedera pergelangan kaki, meskipun hasil pemindaian menunjukkan tidak ada masalah. Ini disinyalir karena dia ingin pindah ke Chelsea.



Striker berusia 29 tahun itu telah absen dalam tiga pertandingan terakhir West Ham karena cedera, termasuk kemenangan FA Cup pada Rabu 17 Januari di Shrewsbury Town.

Carroll telah dikaitkan dengan kepindahan dari klub bulan ini menyusul laporan bahwa juara Liga Primer Inggris, Chelsea tertarik untuk meminjamnya dari The Hammers.



Manajer West Ham, David Moyes telah bersikeras bahwa tidak ada kontak dari Chelsea mengenai keinginan merekrut Carroll. Saat ini kontrak eks Liverpool itu tersisa 18 bulan lagi bersama The Hammers.



Namun, The Mirror melaporkan bahwa Carroll telah menunda comeback untuk latihan karena kekhawatiran akan cedera, sementara klub tersebut yakin bahwa striker tersebut cukup fit untuk bergabung kembali dengan anggota skuat lainnya.



Carroll sejauh ini hanya tiga kali menjadi starter di pertandingan Liga Primer Inggris di bawah Moyes dan memiliki dua gol dalam 14 penampilan untuk musim ini.









(KRS)