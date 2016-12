Jadwal Siaran Langsung Boxing Day Malam Nanti

Metrotvnews.com, Jakarta: Liga Primer Inggris akan memulai laga Boxing Day hingga pengujung 2016 pada malam nanti. Tercatat, delapan pertandingan akan dimainkan pada pekan ke-18, Senin 26 Desember hingga Selasa 27 Desember dini hari.





Arsenal, Chelsea, Manchester United, hingga Manchester City akan langsung melakoni laga usai libur Natal kemarin. Namun, pada laga pembuka pekan ke-18 ini akan didahului laga antara Watford kontra Crystal Palace di Vicarage Road Stadium.Setelah itu dilanjutkan laga Arsenal ang akan ditantang West Bromwich Albion di Stadion Emirates. Pada waktu yang sama, Chelsea pun akan memainkan laga melawan Bournemeouth di Stamford Bridge yang berpeluang membuat mereka mempetahankan puncak klasemen.Sementara, Manchester United yang sedang berjuang masuk ke zona Eropa akan menjamu Sunderland di Old Trafford. Masih di waktu yang sama, Burnley akan bentrok dengan Middlesbrough pada pekan ke-18 ini di Truf Moore.Juara bertahan musim lalu, Leicester City pekan ini akan ditantang Everton di King Power Stadium. Dilanjutkan laga Swansea City kontra West Ham United di Liberty Stadium dan Manchester City yang akan menantang tuan rumah Hull City di KCOM Stadium.19:30 WIB - Watford vs Crystal Palace (Live Bein Sports 1)22:00 WIB - Arsenal vs West Bromwich Albion (live Bein Sports 2)22:00 WIB - Burnley vs Middlesbrough22:00 WIB - Chelsea vs Bournemouth (Live Bein Sports 1)22:00 WIB - Leicester City vs Everton (Live MNCTV)22:00 WIB - Manchester United vs Sunderland (Live Bein Sports 3)22:00 WIB - Swansea City vs West Ham United00:15 WIB - Hull City vs Manchester City (Live Bein Sports 1)(REN)