Prediksi Everton vs Chelsea: Tiga Poin Harga Mati

Metrotvnews.com, Jakarta: Liga Primer Inggris akan menyajikan laga sengit antara Everton kontra Chelsea malam nanti. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Everton jelas tak ingin kehilangan muka.



Akan tetapi, Chelsea juga datang dengan misi kemenangan. Sebab, jika kalah atau imbang, posisinya bisa terancam oleh Tottenham Hotspur.

Saat ini, Everton juga tengah berusaha untuk mengejar posisi Liga Europa. Namun, mereka harus melewati adangan Chelsea.The Toffees berada di posisi ketujuh dengan mengoleksi 58 poin. Sedangkan Chelsea, mereka duduk di puncak klasemen dengan mengemas 78 poin.Menilik rekam jejak di Liga Primer, Everton tampil lebih konsisten. Dari enam pertandingan yang dimainkan, Everton kalah sekali dari Liverpool. Sisanya, mereka menang tiga kali dan imbang dua kali.Sedangkan Chelsea, mereka sempat terpeleset dua kali dalam lima laga terakhir. The Blues sempat kalah dari Crystal Palace dan Manchester United.



Jika Chelsea berhasil melewati adangan Everton, langkah ke tangga juara akan mulus. Sebab, empat pertandingan di depan, Chelsea akan menghadapi tim-tim dengan kualitas di bawah.



Namun, menarik disimak juga, dari dua pertemuan terakhir di Goodison Park, Chelsea selalu kalah. Bayang-bayang tersebut harus cepat dihapus. Sebab, meraih tiga poin merupakan harga mati bagi Chelsea.



Everton Dihantui Badai Cedera

Jelang laga nanti malam, Everton diganggu dengan cedera pemain. Tercatat, ada enam pemain yang harus menepi. Tentu, situasi itu sedikit banyak akan memengaruhi kekuatan Everton.



Kendati demikian, Everton masih menyimpan stok pemain apik untuk mencoba membongkar pertahanan Chelsea. Romelu Lukaku akan menjadi andalan di lini serang.



Datang dari lini kedua ada Morgan Schneiderlin. Eks gelandang Manchester United itu siap memberikan kontribusi untuk membantu serangan atau bertahan. Di lini belakang, Phil Jagielka dkk siap menghadapi gempuran khas anak asuh Antonio Conte.



Sedangkan kubu Chelsea, Eden Hazard dan Diego Costa masih menjadi andalan. Nantinya, mereka akan ditopang oleh Cesc Fabregas di lini tengah.



Tampil sebagai gelandang jangkar ialah N'Golo Kante. Permainan apik yang kerap ditunjukkan Kante membuat dia selalu menjadi kepercayaan Conte. Di lini belakang, Daviz Luiz dan kawan-kawan siap bertarung dengan Lukaku.



Dari lima pertemuan terakhir, kedua tim saling mengalahkan. Itu menandakan, Everton dan Chelsea sama-sama sudah mengetahui kekuatan masing-masing.



Pada pertemuan pertama musim ini, Chelsea sukses menang dengan skor telak 5-0. Hazard, Marcos Alonso, Costa, dan Pedro menjadi aktor kemenangan The Blues.



Well, apakah Chelsea bisa melewati Everton untuk kedua kalinya? Atau Everton menghambat laju Chelsea? kita tunggu saja.



Head to Head:

6/11/2016: Chelsea 5 - 0 Everton

13/3/2016: Everton 2 - 0 Chelsea

16/1/2016: Chelsea 3 - 3 Everton

12/9/2015: Everton 3 - 1 Chelsea

12/2/2015: Chelsea 1 - 0 Everton



Prakiraan susunan pemain:

Everton: Stekelenburg, Baines, Williams, Jagielka, Holgate, Davies, Schneiderlin, Mirallas, Lukaku, Barkley



Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Costa, Hazard



Prediksi Metrotvnews.com: Everton 45 - 55 Chelsea



Video: Aroma Balas Dendam di Laga Everton vs Chelsea

(ASM)