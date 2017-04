Cedera Lutut, Andalan Liverpool Absen Hingga Akhir Musim

Metrotvnews.com, Liverpool: Kiprah gelandang serang Liverpool, Sadio Mane pada musim 2016--2017 sudah selesai. Cedera lutut saat melawan Everton beberapa waktu lalu membuatnya bakal absen dalam waktu lama sehingga tidak memperkuat Liverpool melakoni tujuh laga sisa pada Liga Primer Inggris musim ini.



Kabar ini sangat merugikan The Reds. Sebab, Liverpool sangat bergantung kepada gelandang serang asal Senegal tersebut. Buktinya, skuat asuhan Juergen Klopp itu tidak pernah menang ketika Mane absen.



"Perjalanan Mane pada musim ini sudah selesai. Sulit baginya untuk kembali fit dan kembali tampil pada musim ini. Ia akan istirahat dalam waktu yang lama," sesal Klopp.



"Mane membutuhkan operasi. Namun saya tidak yakin kapan operasi itu dilaksanakan." tambah mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut.



Mane sudah empat kali melewatkan pertandingan Liverpool di Liga Primer Inggris musim ini. Hasilnya, The Reds menuai dua kali seri dan dua kekalahan tanpa ada Mane di atas lapangan.



Agresivitas Liverpool juga menurun ketika tidak diperkuat sang pemain andalan. Dari empat laga tanpa Mane, rataan gol Jordan Henderson dkk cuma 1,3 gol per laga. Sedangkan saat diperkuat Mane, Liverpool bisa mencetak 2,3 gol per laga.





(HIL)