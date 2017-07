Nemanja Matic Resmi Dipinang Manchester United

Metrotvnews.com, Manchester: Nemanja Matic resmi diperkenalkan sebagai penggawa baru Manchester United, Selasa 1 Agustus dini hari tadi. Dia akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Chelsea, Jose Mourinho.



Pemain internasional Serbia itu menandatangani kontrak berdurasi tiga musim di Old Trafford. Matic menjadi pemain kesembilan yang menyeberang ke United setelah sebelumnya berkarier di Chelsea. Menyusul beberapa bintang seperti Mark Hughes, Juan Sebastian Veron, dan Juan Mata.

Watch the full interview with our new signing, Nemanja Matic, exclusively on #MUTV in 10 mins! https://t.co/pTjtU90C91 #MaticIsRed pic.twitter.com/3fqMbL39eZ