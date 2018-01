Unggah Video Naik Pesawat, Indikasi Sanchez Merapat ke United Makin Kuat

Manchester: Alexis Sanchez dikabarkan sedang melakukan perjalanan menuju kota Manchester pada Minggu 21 Januari. Kabar ini semakin menguatkan spekulasinya bergabung dengan Manchester United.



Spekulasi Sanchez pergi ke kota Manchester itu muncul setelah sejumlah media ramai membicarakan unggahan video sang pemain di Instagram pada beberapa jam lalu. Menurut laporan sejumlah media, pemain asal Cile tersebut sedang melakukan perjalanan ke markas United untuk menjalani tes medis.

.@Alexis_Sanchez is getting on a plane and it's surely bound for Manchester...#MUFC #AFC pic.twitter.com/uhBu6SRiUX