Prediksi Swansea vs Liverpool: Jaga Momentum Kemenangan

Jakarta: Liverpool akan menyambangi markas Swansea City dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-24, Selasa 23 Januari dini hari WIB. Mumpung sang lawan lagi limbung, The Reds bisa jaga momentum kemenangan.



Liverpool datang ke markas Swansea dengan modal lima kemenangan beruntun di ajang Liga Primer Inggris dan Piala FA. Terbaru, mereka baru saja menghentikan rekor tak terkalahkan Manchester City di mana mereka menang dengan skor 4-3.

Bertandang ke Liberty Stadium, modal itu lebih dari cukup. Apalagi lawan sedang dalam kondisi tidak baik karena belum bisa beranjak dari dasar klasemen Liga Primer Inggris.



Seluruh pemain terbaik yang sejauh musim ini berjalan menjadi andalan bisa diturunkan oleh Juergen Klopp. Mohamed Salah yang awalnya diragukan karena mengalami flu kemungkinan besar bisa dimainkan dini hari nanti.



Dari sektor pertahanan, Virgil van Dijk yang absen dalam laga kontra Manchester City akhir pekan yang lalu juga sudah bisa dimainkan. Dia akan berduet dengan Joel Matip.



Trio Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane akan tetap menjadi andalan di lini depan. Ketiganya sukses membobol gawang City dan senjata mematikan The Anfield Gank.



Dari lima pertandingan terakhir, Liverpool berhasil mencetak 15 gol, termasuk lima gol ke gawang Swansea pada pertemuan pertama di Anfield, Rabu 27 Desember 2017. Ini menjadi sinyal bahaya bagi The Swans.



Namun, Liverpool juga harus waspada dengan kebangkitan lawan. Swansea diketahui baru saja meraih kemenangan 2-1 di ajang Piala FA melawan Wolverhampton Wanderers tengah pekan lalu.



Keinginan beranjak dari dasar klasemen juga bisa membuat mereka merepotkan Liverpool. The Swans juga lawan yang biasanya merepotkan. Mereka pernah mengalahkan Liverpool di kandang pada 1 Mei 2016 dengan skor 3-1. Selain itu, mereka juga menang 3-2 di Anfield pada 21 Januari 2017.



Catatan itu menjadikan Liverpool waspada penuh. Akan tetapi, jika menampilkan apa yang peragakan saat melibas Man City, rasanya kemenangan bisa diraih The Reds demi menyamai poin Chelsea yang berada di peringkat ketiga Liga Primer Inggris.



Prediksi susunan pemain:

Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson Olsson, Dyer, Seung-yueng, Clucas, Carroll, Ayew, Bony.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Chamberlain, Can, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.



Enam pertemuan terakhir:

Liverpool 5-0 Swansea

Liverpool 2-3 Swansea

Swansea 1-2 Liverpool

Swansea 3-1 Liverpool

Liverpool 1-0 Swansea

Swansea 0-1 Liverpool



Prediksi Metrotvnews.com:

Swansea 40-60 Liverpool









(KRS)