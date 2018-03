Everton Ramaikan Transfer Chris Smalling

Liverpool: Everton tertarik untuk mendatangkan bek Manchester United, Chris Smalling musim depan. The Toffees siap menjadikan pemain 28 tahun tersebut sebagai target utama.



Smalling mulai dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford menyusul performa yang kurang baik di bawah asuhan Jose Mourinho. Pemain internasional Inggris itu tinggal menyisakan kontrak 15 bulan di Old Trafford.

Mourinho juga dikabarkan akan melakukan perombakan sisi pertahanan timnya untuk musim depan dan itu berarti membuka jalan keluar bagi Smalling.

Pelatih Everton, Sam Allardyce akan memperkuat lini belakangnya untuk musim depan. Kedatangan Smalling dianggap bisa memperbaiki kinerja deretan bek yang sudah ada saat ini di antaranya, Ashley Williams, Michael Keane, Phil Jagielka hingga Eliaquim Mangala.Namun usaha Everton untuk memboyong mantan pemain Fulham itu tak mudah. Mereka harus bersaing denganArsenal, West Ham United dan Newcastle United yang juga menginginkan Smalling.Smalling memiliki 31 caps bersama Timnas Inggris. Tetapi, saat ini dirinya tidak menjadi bagian dari rencana Gareth Southgate untuk Piala Dunia 2018. Dia belum bermain untuk Three Lions sejak hasil imbang 2-2 di kualifikasi Piala Dunia melawan Skotlandia musim panas lalu. (Mirror)(ASM)