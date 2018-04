Soal Cap Buangan Chelsea, Ini Jawaban De Bruyne

Manchester: Kevin De Bruyne 'mensyukuri' masa kelamnya di Chelsea. Gelandang Manchester City itu tidak peduli cap negatif yang melekat, dan baginya, ini soal bagaimana mengembangkan diri.



Pemain asal Belgia itu dibuang ke Wolfsburg pada Januari 2014 silam. Kala itu, manajer Jose Mourinho melihat De Bruyne belum bisa menunjukkan kualitas aslinya semasa di Stamford Bridge.

Setelah kembali ke Liga Primer Inggris, De Bruyne menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa. Kini ia dianggap sebagai faktor di balik gemilangnya performa The Citizens musim 2017--2018.



Akhir pekan ini, De Bruyne akan kembali bertemu mantan manajernya, Mourinho. Ia mengaku sama sekali tidak memikirkan apa pun mengenai masa lalunya bersama The Blues.



"Saya tidak peduli. Ini adalah bagian dari sepak bola, kadang di bawah dan di atas. Selama 10 tahun karier saya, sembilan setengah tahun di antaranya pernah jatuh dan bagun," ujar De Bruyne pasa sesi konferensi pers.



"Saya senang menjalani karier saya yang naik turun. Saya bisa merasakan ada perkembangan dalam diri saya," sambungnya.



Lebih jauh, apa yang ia alami bersama Chelsea merupakan pengalaman berharga buatnya. De Bruyne menilai, gagal bersinar di usia muda adalah sesuatu yang wajar, dan ia menjadikan pengalaman itu sebagai pembelajaran.



"Itu adalah pengalaman, mungkin saat itu merupakan momen-momen terbaik saya untuk belajar bagaimana sebenarnya cara kerja sepak bola, apa yang harus saya lakukan di situasi semacam itu. Umur saya 21 tahun (di Chelsea), jarang ada pemain yang main reguler di usia semuda itu. Saat ini koleksi pertandingan saya sudah sangat banyak, sikapi dengan bahagia saja," katanya lagi.



De Bruyne dan Mohamed Salah bersaing menjadi pemain terbaik atau PFA Player of the Year. Kedua pemain punya kans yang sama, dan menariknya, sama-sama gagal di Chelsea.



