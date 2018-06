Rekrut Diogo Dalot, MU Batal Kejar Bek Spurs?

Manchester: Danny Rose harus siap mengubur mimpinya berseragam Manchester United musim depan. Manajer Jose Mourinho disebut-sebut sudah puas dengan hadirnya Diogo Dalot di posisi bek sayap.



Kabar yang berhembus, United dan Tottenham Hotspur sudah menyepakati nilai transfer Rose senilai 50 juta pounds. Kepastian masih menggantung karena pemain yang bersangkutan akan berlaga di Piala Dunia 2018 Rusia bersama timnas Inggris.

Belakangan, Mourinho diisukan sudah menyetop perburuan bek sayap usai datangnya Dalot. Di posisi tersebut, sudah ada Ashley Young dan Luke Shaw, sehingga kehadiran Rose tidak lagi dibutuhkan.



Manajer asal Portugal itu, berdasarkan klaim The Telegraph, telah meminta petinggi klub, Ed Woodward untuk berhenti mengejar Rose. Alih-alih, Mou mengganti fokus ke bek tengah yang dinilainya masih rawan dan butuh tambahan pemain.



Masih dari sumber yang sama, Rose tak perlu berkecil hati jika gagal ke Man United. Pasalnya, Everton sudah menunggu di antrian bersama Juventus dan Borussia Dortmund untuk mendapatkan tanda tangannya.



Keinginan Rose untuk segera hengkang dari Spurs sangat beralasan. Sebab, klub besutan Mauricio Pochettino itu tengah berupaya mendapatkan bek muda potensial berusia 18 tahun milik Fulham, Ryan Sessegnon.



Rose enggan berbicara banyak mengenai kabar transfer yang mengitarinya. Ia harus berkonsentrasi bersama timnas Inggris di Piala Dunia. Manajer Gareth Southgate kemungkinan besar bakal memainkannya sebagai pemain inti mengingat Eric Dier acap kali dijadikan bek tengah atau gelandang bertahan di skuat The Three Lions.



