Jumpa Liverpool, Emery Ingin Ukir Sejarah Baru

London: Pelatih Arsenal Unai Emery ingin mencatatkan sejarah baru untuk timnya dalam hal rekor pertemuan dengan rival-rival utama mereka. Sejarah baru itu ingin mulai diciptakannya dari saat menghadapi Liverpool pada pekan ke-11 Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 4 November.



Catatan pertemuan Arsenal dengan tim-tim besar lain di Liga Primer Inggris memang kurang bagus dalam beberapa musim terakhir. Teranyar, The Gunners menuai hasil buruk saat menghadapi dua tim besar seperti Manchester City dan Chelsea di Liga Primer Inggris musim 2018--2019.

City menjadi lawan pertama Arsenal pada musim ini. Mereka harus takluk dari The Citizens dengan skor 2-0. Pahitnya, kekalahan kembali ditelan Arsenal saat menghadapi Chelsea hanya selang sepekan. Pada laga tersebut, The Gunners kalah dengan skor 2-3.



Akhir pekan ini, Arsenal kembali ditantang tim besar lainnya, yakni Liverpool. Mereka pun dihantui rekor buruk menghadapi Liverpool nanti. Ya, dari enam pertemuan kedua tim, Arsenal tidak pernah merasakan kemenangan. Rinciannya adalah tiga kekalahan dan tiga kali imbang.



Emery prihatin dengan catatan pertemuan Arsenal dengan tim-tim besar lainnya. Karena itu, ia bertekad untuk memperbaiki dan mencatatkan sejarah baru dalam pertemuan dengan rival-rivalnya. Termasuk menghadapi Liverpool.



"Kami ingin menulis sejarah baru. Kesempatan menulis sejarah baru ada di masa sekarang. Bersama pemain kami, kualitas dan kapasitas kami, saya percaya pada pemain saya dan proyek ini," ujar Emery.



"Kami memulai proyek ini dengan cara sangat positif dan sesuai dengan apa yang kami lakukan," lanjutnya.



Emery juga berharap para pemainnya menunjukkan perkembangan performa saat menghadapi Liverpool nanti.



"Pertandingan malam nanti akan sama dengan dua pertandingan besar sebelumnya yang kami hadapi. Sebab, Manchester City, Chelsea, dan Liverpool berada di atas kami di posisi klasemen. Sekarang, kami ingin bersaing dengan mereka dan ini menjadi ujian penting bagi kami. Tetapi, saya percaya pada pemain kami. Saya percaya dengan cara kami," tutur Emery.



Arsenal saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 22 poin. Mereka terpaut empat poin dari Manchester City dan Liverpool yang berada di peringkat teratas klasemen. (Goal)





