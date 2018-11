Patung Mohamed Salah Jadi Ejekan Warganet

Kairo: Patung bintang Liverpool Mohamed Salah telah resmi dibuat di Mesir. Sayang, bukannya menarik pujian, patung tersebut malah mendapat ejekan.



Patung karya seniman Mesir, Mia Abdel Allah, itu dipresentasikan di World Youth Forum di Sharm el-Sheikh pada 3-6 November 2018. Dengan pose mengulurkan tangan khas selebrasi gol Salah, patung itu jauh lebih buruk dari patung Cristiano Ronaldo yang tahun lalu juga jadi bahan olokan warganet.

Berbicara tentang inspirasi pembuatan patung Salah, Abdel mengungkapkan bahwa dia terinspirasi oleh kehebatan dan prestasi Salah selama berseragam Liverpool dan timnas Mesir.



"Saya terkesan dengannya, saya menemukan ide untuk membuat patung Mohamed Salah, namun saya ingin membuatnya agak beda. Setelah menemukan idenya, saya langsung mengeksekusi pengerjaannya," kata Abdel .



Klik di sini: Jelang Piala AFF 2018, Ini Wejangan Milla kepada Bima Sakti



Begitu gambar patung tersebut beredar di media sosial, warganet pun bereaksi. Mereka menertawakan sekaligus mengatakan patung tersebut tidak mirip Salah. Kebanyakan warganet menyebut patung itu terlihat lebih mirip penyanyi Leo Sayer atau Marv si pencuri dari film Home Alone.



Salah berhasil mejadi mesin gol Liverpool setelah mencetak 43 gol di semua kompetisi musim lalu, termasuk membawa The Reds ke final Liga Champions. Selain itu, ia juga sukses membawa negaranya Mesir berlaga di Piala Dunia 2018.



Musim 2017--2018 bersama Liverpool juga bisa dibilang sebagai tahun terbaik Salah. Ia sukses mengumpulkan berbagai penghargaan individu. Pemain berusia 25 tahun itu menyabet dua trofi pemain terbaik Liverpool. Selain itu, dia juga menjadi pemain terbaik Inggris versi PFA dan FWA.



WTAF?!! Salah statue manages to be worse than last years Ronaldo bust pic.twitter.com/F6k47JmMe1 — Mike (@M1KE_LFC) November 5, 2018

Tbf, mo salah does look like Marv from home alone pic.twitter.com/y0jMWi6aPR — Whinney ???????????????????????????? (@bwhinney15) November 4, 2018

(ACF)