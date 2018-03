Prediksi MU vs Brighton: Ajang Pelampiasan United

Jakarta: Manchester United akan menjamu Brighton & Hove Albion pada babak perempatfinal Piala FA, di Old Trafford, Minggu 18 Maret dini hari WIB. Tim asuhan Jose Mourinho mengincar kemenangan atas The Seagulls sebagai sasaran pelampiasan rasa kecewa. Hal itu berkaitan dengan tersingkirnya United dari Liga Champions.



Melawan Brighton tentu menjadi penentu nasib United di musim ini. Kemenangan seolah menjadi harga mati jika ingin berpeluang meraih trofi.

Secara keseluruhan Manchester United sebenarnya dalam kondisi bagus. Mereka telah memenangkan sembilan dari 13 pertandingan terakhir mereka, dan semua kecuali satu kegagalan untuk menang datang saat away.

Di Old Trafford mereka telah kalah hanya dua pertandingan kompetitif musim ini, memenangkan 15 dari 17 laga mereka lainnya. Belum lagi stabilitas defensif mereka, yang telah melihat mereka menyimpan clean sheet di 13 dari 19 pertandingan kandang mereka musim ini.Ini adalah kabar buruk bagi tamu Brighton. Mereka kalah 2-0 di Brighton akhir pekan lalu setelah tujuh pertandingan beruntun tak terkalahkan, namun masalah mereka saat away musim ini telah terbukti dengan jelas.Di semua kompetisi The Seagulls telah mencetak gol delapan gol saat away, rata-rata hanya 0,47 gol per game selama 17 away mereka . Akhir-akhir ini tidak jauh lebih baik, dan gagal menemukan jaring di tujuh dari sepuluh perjalanan terakhir mereka.Manchester United dalam laga ini tanpa Ander Herrera, Daley Blind, Marcos Rojo, dan Phil Jones yang cedera sedang Zlatan Ibrahimovic meragukan kondisinya.Manchester United: Romero; Shaw, Bailly, Lindelof, Young; Matic, Carrick, McTominay; Martial, Lukaku, Mata.Brighton & Hove Albion: Ryan; Suttner, Dunk, Duffy, Schelotto; Izquierdo, Propper, Kayal, March; Gross; Murray.

Head To Head Manchester United vs Brighton Hove Albion :

25/11/17 Manchester United 1 – 0 Brighton Hove Albion

5 Pertandingan Terakhir Manchester United :

06/03/18 Crystal Palace 2 – 3 Manchester United

25/02/18 Manchester United 2 – 1 Chelsea

22/02/18 Sevilla 0 – 0 Manchester United

18/02/18 Huddersfield 0 – 2 Manchester United

11/02/18 Newcastle United 0 – 1 Manchester United

5 Pertandingan Terakhir Brighton Hove Albion :

10/03/18 Everton 2 – 0 Brighton Hove Albion

04/03/18 Brighton Hove Albion 2 – 1 Arsenal

24/02/18 Brighton Hove Albion 4 – 1 Swansea City

17/02/18 Brighton Hove Albion 3 – 1 Conventry

10/02/18 Stoke City 1 – 1 Brighton Hove Albion

Prediksi Medcom.id Manchester United 60-40 Brighton(REN)