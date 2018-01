Wawancara Perdana Alexis Sanchez usai Resmi Berseragam Manchester United

Manchester: Setelah membubuhkan tanda tangan di kertas kontrak Manchester United, Alexis Sanchez berbicara secara eksklusif kepada Stewart Gardner, reporter MUTV tentang transfernya ke Old Trafford.



Pemain yang akan mengenakan nomor tujuh ini mengaku United adalah tim impiannya sejak kecil. Sanchez juga bermimpi bisa memenangi banyak trofi saat berseragam The Red Devils.

Sanchez juga berbicara soal Jose Mourinho yang merupakan pelatih fenomenal. Selain itu, dia juga mengaku bangga bisa menjadi orang Cile pertama yang bermain di United.



Berikut wawancara pertama Alexis Sanchez usai menjadi pemain United:



Alexis, selamat datang! Bagaimana rasanya menyebut diri Anda sebagai pemain Manchester United?

Karena saat saya masih muda, saya selalu mengatakan bahwa mimpi saya adalah bermain untuk Manchester United, dan saya tidak hanya mengatakannya karena saya di sini sekarang dan hari ini menjadi kenyataan. Saya selalu mengatakan sebagai anak kecil yang ingin bermain untuk United dan saya pernah berbicara dengan Sir Alex Ferguson tentang hal itu. Kami mengobrol sekitar 20 menit dan saya mengatakan kepadanya bahwa mimpi saya adalah datang ke sini, ke Manchester United. Ini benar-benar klub besar, sangat kuat, dan jadi sekarang, ketika saya mendapat kesempatan untuk datang ke sini, saya melihat lencana dan rambut saya hanya berdiri di ujung karena ini adalah klub yang kuat dan yang terbesar di Inggris.



Apa yang Anda bisa capai di Old Trafford?

Saya percaya bahwa di klub ini dimungkinkan untuk mencapai apapun. Lencana mengatakan itu semua, ini adalah klub besar dalam skala dunia, dan saya ingin datang ke sini dan memenangi segalanya: Liga Primer Inggris, Liga Champions, dan apapun yang terjadi dengan klub di masa depan.



Anda mengatakan bahwa Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan klub saat Sir Alex Ferguson menjadi manajer, jadi apakah itu sesuatu yang Anda pikirkan sejak lama dan telah bertekad untuk melakukannya?

Benar-benar tepat! Saya selalu termotivasi oleh klub ini, dengan warna merah mereka, yang selalu menonjol bagi saya dan saya benar-benar mengatakan ini dari hati saat saya mengatakan kepada Anda bahwa ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya, bermain untuk Manchester United. Itu membuat saya merasa sangat bahagia dan saya sangat senang berada di sini di 'Theatre of Dreams'.



Seberapa besar rasanya bisa menjadi bagian dari Jose Mourinho?

Dia menunjukkan bahwa penting bagi klub untuk berada di sini. Saya juga percaya bahwa klub itu sendiri peduli dengan saya bergabung, dan saya mendapat kesan bahwa mereka sangat tertarik untuk datang ke sini dan mengenakan jersey dengan nomor tujuh. Pemain terkadang perlu merasa "penting" dan dicintai oleh klub. Itulah salah satu hal yang membuat saya tertarik ke sini, bersama dengan manajer, soerang pelatih yang memenangi segalanya di Italia, sama seperti yang dia lakukan di Spanyol, dan dia adalah manajer yang suka menang.



Jersey nomor tujuh adalah ikonik dan bersejarah di United, yang menampilkan kelompok legenda terpilih. Seberapa pentingkah nomor itu bagi Anda, dan betapa bangganya, dan seberapa penting bagi Anda untuk menjadi pemain berikutnya mengikuti jejak orang-orang seperti Best, Cantona, Beckham, dan Ronaldo?

Ketika mereka mengatakan kepada saya bahwa Cristiano, Cantona, David Beckham telah memakainya, saya hanya memikirkan nomor tujuh itu yang membuat Anda bisa mulai bermimpi dengan gagasan untuk mengangkat trofi Liga Champions dan memenangkan gelar Liga Primer Inggris. Jadi ya, saya memenuhi mimpi dan saya berharap bisa memberikan yang terbaik dan memenangi banyak piala di klub ini.



Jose Mourinho telah mengatakan bahwa kebersamaan dan ikatan di antara skuad United termasuk yang terbaik yang pernah dia kelola. Seberapa bisa Anda melihat ke depan untuk bergabung dengan keluarga ini?

Tentu saja. Saya percaya bahwa memiliki keluarga di ruang ganti sangat penting dalam memenangi piala. Saya bermain di Spanyol dan kami juga memiliki ruang ganti yang sangat bagus dan saya memenangi banyak hal. Jadi, saya berpikir bahwa dalam pengalaman saya berada di ruang ganti, sangat penting untuk memiliki kelompok yang benar-benar baik. Saya juga berpikir bahwa klub selalu perlu memperkuat dan membawa pemain terbaik masuk, dan dalam hal ini itulah mengapa saya di sini, bekerja keras untuk tim, dan untuk mencoba dan memenangi semuanya bersama mereka.



Apakah Anda mengenal rekan satu tim baru Anda dengan baik? Apakah ada yang menonjol saat Anda melawan mereka, mungkin seseorang seperti David De Gea yang benar-benar menonjol saat Anda melawannya baru-baru ini?

Saya tidak memiliki kesempatan untuk mengenal mereka secara pribadi atau menghabiskan waktu dengan rekan satu tim saya sampai sekarang, tapi tentu saja saya tahu mereka telah bermain melawan mereka di masa lalu. Saya percaya bahwa David De Gea adalah salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Dia adalah pemain yang membuat saya selalu merasa sulit mencetak gol di masa lalu.



Bagaimana Anda menggambarkan kekuatan Anda sebagai pemain?

Saya adalah pemain yang suka memenangi segalanya. Saya sangat profesional dalam segala hal yang saya lakukan. Saya hidup untuk sepak bola. Saya suka sepak bola. Itulah yang saya sukai. Saya berlatih keras setiap hari dan setelah pertandingan saya mencoba melihat apa yang berjalan dengan baik dan di bagian apa saya bisa memperbaiki diri. Saya sangat suka bermain di sisi kiri, melalui tengah. Tetapi untuk mengatakan yang sebenarnya, selama saya bermain sepak bola, saya akan cocok di mana saja!



Tentu saja, hari ini pasti merupakan hari yang sangat menggairahkan bagi keluarga dan teman Anda. Berapa banyak yang berharap untuk membawa mereka dalam perjalanan ini bersama Anda di Manchester, dan tentu saja anjing Anda, Atom dan Humber?

[Tersenyum] Atom dan Humber adalah teman saya, anak-anak saya, orang-orang yang bersama saya setiap hari dan siapa yang menghabiskan waktu bersama saya. Mereka melihat saya ketika saya pulang lelah dan merasa sedikit dalam kondisi tertekan, dan mereka bisa mengerti Anda dan bagaimana keadaan Anda setiap hari. Mereka adalah orang-orang yang berada di sana untuk Anda setelah kalah atau menang, dan mereka selalu menunggu Anda dengan ekspresi yang sama di wajah mereka. Ini sangat berharga karena mereka mengerti Anda dan hanya ingin membuat Anda bahagia.



Apa reaksi di Cile saat Anda menjadi orang pertama yang bermain untuk United? Apa pesan anda kepada fan di Cile?

Saya berpikir bahwa menjadi orang Cile pertama yang bermain untuk United adalah sesuatu yang sangat berarti bagi saya. Seperti yang selalu saya katakan, bermain untuk Manchester United seperti mimpi menjadi kenyataan, tapi itu bukan sesuatu yang bisa saya ukur atau evaluasi. Saya masih berpikir saya bermain kembali di jalanan di kota saya bersama teman-teman saya. Itulah mengapa saya menyukai permainan ini, dan kebanyakan saya tidak terlalu memperhatikan media sosial atau melihat hal-hal yang ada di luar sana. Saya hanya mencoba untuk bahagia bermain sepak bola. Itulah yang ibu saya selalu katakan, 'nikmati sepak bola Anda karena itulah yang sangat Anda sukai.'



Kesan seperti apa yang ada di Cile setelah tranfer ini terwujud? Apakah ini menyebabkan kegemparan?

Saya pikir orang-orang di Cile sangat memikirkan saya, mereka benar-benar melakukannya, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka atas kasih sayang yang mereka miliki dan saya pikir akan cukup menjadi pemain Cile pertama yang bermain untuk tim utama United. Ini tentu sangat berarti bagi saya dan saya harap ini membuat kesan yang besar kembali ke rumah.



Apa pesan Anda untuk penggemar Manchester United di seluruh dunia?

Alexis Sanchez ada di sini! [Tersenyum] Saya lapar untuk memenangi semua trofi; Liga Primer Inggris, Liga Champions. Penggemar United, nikmati Alexis Sanchez, selamat tinggal!









