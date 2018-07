Resmi Dapatkan Sokratis, Arsenal Makin Berbau Dortmund

London: Arsenal resmi merekrut Sokratis Papastathopoulos dari Borussia Dortmund. Dengan begini, musim depan akan ada tiga eks Die Borussen yang berseragam The Gunners.



Papa, begitu ia akrab disapa, diboyong dari Signal Iduna Park dengan dana mencapai 20 juta euro atau setara Rp334 juta. Bek tengah berusia 30 tahun itu menjadi rekrutan ketiga Unai Emery setelah kiper Bernd Leno dan Stephan Lichtsteiner.

Belum diketahui secara pasti berapa durasi kontrak Sokratis. Akan tetapi, berdasarkan keterangan The Guardian, pemain berkewarganegaraan Yunani itu mendapatkan kontrak jangka panjang.



Selain menjadi pembelian ketiga musim panas ini, Sokratis juga menjadi pemain ketiga Dortmund yang masih aktif bermain di Arsenal. Bahkan, jauh sebelumnya ada nama Tomas Rosicky.

