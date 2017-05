Menang Telak atas West Ham, Liverpool Jaga Asa ke Liga Champions

Metrotvnews.com, London: Liverpool berhasil memetik kemenangan sensasional di markas West Ham United, Minggu 14 Mei malam WIB. Anak asuh Juergen Klopp menang dengan skor telak 4-0 untuk menjaga posisi tetap berada di zona Liga Champions.



Bermain di Stadion Olimpiade, London, Liverpool tak gentar menghadapi sang tuan rumah. Pada menit-menit awal, mereka berhasil menekan West Ham dan membuat pertahanan lawan kocar-kacir.

Gol yang ditunggu Liverpool terjadi juga pada menit ke-35. Daniel Sturridge berhasil membawa Liverpool unggul. Ia mencetak gol memanfaatkan umpan terobosan dari Philippe Coutinho. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama usai.Pada babak kedua, The Reds tak pernah berhenti menekan West Ham untuk memaksakan gol kedua terjadi. Hasil terjadi pada menit ke-57. Kali ini Coutinho yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti menghunjam gawang The Hammers.Liverpool benar-benar sedang on fire dalam laga kali ini. Mereka kembali memperlebar jarak pada menit ke-62. Coutinho berhasil mencetak gol keduanya dalam laga ini melalui skema serangan balik. Gol ini sempat diprotes pemain West Ham karena mereka menganggap ada pelanggaran di kotak penalti The Reds sebelumnya.Belum puas dengan tiga gol, Liverpool kembali mendapatkan keuntungan dari skema serangan balik. Kali ini Divock Origi yang berhasil membobol gawang The Hammers. Tendangannya dari jarak dekat tak bisa diantisipasi oleh kiper Adrian.Gol Origi menjadi gol terakhir dalam laga kali ini dan membuat Liverpool bawa pulang tiga poin meyakinkan dari markas West Ham. The Reds kini berada di peringkat ketiga tabel klasemen Liga Primer Inggris dengan 73 dengan satu laga tersisa. Mereka masih berpotensi disusul oleh peringkat keempat dan kelima, yakni Manchester City (72 poin) dan Arsenal (69 poin) dengan dua laga masih di tangan.(KRS)