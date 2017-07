Chelsea Minta Atletico Bayar Sebesar Rp675 Miliar untuk Transfer Costa

Metrotvnews.com, London: Atletico Madrid mendapat sinyal positif untuk mendapatkan kembali Diego Costa. Sebab, Chelsea dikabarkan siap melepas striker asal Spanyol tersebut usai berhasil mendatangkan Alvaro Morata.



Masa depan Costa memang sudah dispekulasikan sejak memasuki bursa transfer musim panas 2017. Terutama setelah muncul laporan striker asal Spanyol itu tidak masuk dalam rencana pelatih Chelsea Antonio Conte pada musim depan.

Rumor keinginan Chelsea melepas Costa juga semakin dipertegas dengan upaya klub mendatangkan Alvaro Morata dari Real Madrid. Striker asal Spanyol itu telah bergabung dengan The Blues pada Kamis 20 Juli.Spekulasi tersebut lantas menjadi kabar baik bagi Atletico Madrid yang merupakan mantan klub Costa. Sebab, klub yang berjuluk Los Rojiblancos itu sebelumnya kerap dikabarkan ingin membawa pulang penyerang 28 tahun tersebut.Namun, Chelsea tampaknya tidak ingin melepas Costa dengan biaya murah. Menurut The Independent, The Blues meminta agar Atletico bisa membayar transfer Costa sebesar 44 juta poundsterling atau sekitar Rp675 miliar.Selain itu, Atletico juga masih memiliki kendala untuk mendatangkan Costa lantaran mereka harus menjalani sanksi berupa larangan aktivitas transfer hingga Januari 2018. Meski demikian, Costa dikabarkan bersedia menganggur hingga Atletico bisa merekrutnya pada bursa transfer Januari. (Sportsmole)(ACF)