Gol Tunggal Vardy Menangkan Leicester di Markas Everton

Liverpool: Leicester City berhasil memetik poin penuh di Goodison Park, markas Everton, Selasa 1 Januari malam WIB, dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol dicetak penyerang andalan The Foxes, Jamie Vardy pada menit ke-58.



Kedua tim tampil terbuka. Jual beli serangan pun tak terhindarkan. Everton bahkan nyaris unggul di menit ke-19 andai tendangan Jonjoe Kenny tidak membentur tiang gawang.

Setelah peluang Kenny, The Toffees justru tertekan. Rachid Ghezzal mencoba melepaskan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang masih bisa diselamatkan kiper Everton, Jordan Pickford.



Jonny Evans memiliki peluang lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan Ben Chilwell. Tapi sayang, Pickford masih sigap menghalau tandukan bek Irlandia Utara itu.



Sundulan Evans menjadi peluang yang terakhir di babak pertama. Hingga turun minum, skor 0-0 masih bertahan.



Di babak kedua, Everton mencoba menekan pertahanan Leicester. Perubahan strategi ini justru menjadi blunder.



Berawal dari sepak pojok Everton yang gagal, Ricardo Pereira membawa bola dan melepaskan umpan terobosan ke arah Jamie Vardy. Tanpa kesalahan, Vardy melepaskan tembakan yang mengoyak jala Everton pada menit ke-58.



Di sisa waktu yang ada, Everton mencoba mengurung pertahan Leicester. Sayang peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan pemain The Toffees. The Foxes pun pulang dengan poin penuh.



Berkat hasi ini, Leicester berhasil naik ke peringkat tujuh klasemen sementara dengan nilai 31 angka dari 21 laga. Sedangkan Everton terpaku di peringkat ke-10 dengan 27 poin dari 21 laga.



Video: Ratu Tisha Dicecar 40 Pertanyaan









(KAU)