Menangi Adu Penalti, Man City ke Semifinal Piala Liga Inggris

Leicester: Manchester City berhasil melaju ke semifinal Piala Liga Inggris usai secara dramatis memenangi adu penalti kontra Leicester City, Rabu 20 Desember dini hari WIB. Kegagalan dua bintang The Foxes mengeksekusi penalti jadi pembeda dalam laga ini.



Bermain di Stadion King Power, City yang banyak menurunkan pemain lapis kedua tetap menguasai jalannya pertandingan. Mereka berhasil mencetak gol pada menit ke-26 lewat Bernardo Silva yang memanfaatkan assist dari IIlkay Guendogan.

Silva yang datang dari second line secara cerdik berhasil menendang bola di antara dua kaki kiper Leicester, Ben Hamer. Skor berubah menjadi 1-0 dan bertahan sampai babak pertama usai.



Pada babak kedua, pertandingan berjalan lebih seru karena Leicester berani keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan. Di sisi lain, City juga tetap dengan gaya tiki taka mereka untuk membongkar pertahanan lawan.



Saat pertandingan memasuki menit ke-90, Leicester mendapatkan penalti. Jamie Vardy yang menjadi algojo sukses menunaikan tugasnya dan skor 1-1 memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Akan tetapi, tidak ada gol lagi pada babak tambahan waktu dan terpaksa pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti.



Pada babak adu penalti, empat penendang City berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, dua bintang The Foxes, Vardy dan Riyad Mahrez gagal menjalankan tugas dengan baik. Alhasil, City berhak melaju ke babak semifinal Piala Liga Inggris.



(KRS)