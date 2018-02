Empat Bintang Liverpool Hancurkan West Ham

Liverpool: Liverpool begitu perkasa di hadapan para pemain West Ham United. The Reds mampu memenangi laga yang berlangsung di Anfield itu dengan skor 4-1, Sabtu 24 Februari.



Liverpool tampil full team pada gameweek ke-28 ini. Termasuk memainkan trio lini depan Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah. Namun gol pembuka tuan rumah justru datang dari pemain tengah, Emre Can.

Gelandang internasional Jerman itu menyundul bola setelah sukses mengonversi dengan baik sepak pojok Salah. Gol tersebut terjadi pada menit ke-29, yang bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, permainan Liverpool kian sulit dibendung oleh pasukan David Moyes. Buktinya pada menit ke-51, giliran Salah yang menyumbangkan gol setelah bola sepakan dari kaki kirinya mengecoh penjaga gawang Adrian. Liverpool 2, West Ham 0.Momen tersebut membuatnya menjadi pemain pertama di sejarah Liga Primer Inggris yang mencetak 20 gol dengan menggunakan kaki kiri sepanjang musim ini.Enam menit berselang, giliran Firmino yang memanfaatkan kelemahan lini belakang tim tamu. Memanfaatkan umpan dari Can, Firmino yang lolos dari posisi offside dengan mudah melewati kiper Adrian untuk membawa Liverpool unggul 3-0.West Ham mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3, setelah Michail Antonio memaksimalkan umpan dari Cheikhou Kouyate untuk menaklukkan kiper Loris Karius.Tapi Liverpool menutup laga dengan skor 4-1, setelah Mane mencetak gol pada menit ke-77. Winger asal Senegal tersebut mampu memanfaatkan umpan terukur Andrew Robertson.Dengan tambahan tiga poin ini, Liverpool telah mengoleksi 57 poin, yang berarti menggeser posisi Manchester United di peringkat kedua dengan 56 poin. United sendiri baru memainkan laga game week ke-28 pada Minggu malam menghadapi Chelsea di Old Trafford.Karius; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Can; Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah; Firmino.Adrián; Evra, Cresswell, Collins, Ogbonna, Zabaleta; Kouyaté, Noble; Lanzini, João Mário; Arnautovic.(FIR)