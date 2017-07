Gelandang Liverpool Segera Rampungkan Transfer ke Juventus

Metrotvnews.com, Liverpool: Gelandang Liverpool Emre Can dikabarkan segera merampungkan transfer ke Juventus. Kabar itu beredar di Italia selama beberapa hari terakhir.



Tuttosport melaporkan, Can tengah menyelesaikan persayaratan pribadinya dengan Bianconeri. Gelandang 23 tahun itu dinilai telah memasuki akhir petualangannya di Stadion Anfield.

Pasalnya, kontrak Can yang telah memasuki tahun terakhirnya masih belum diperpanjang Liverpool. Padahal pemain asal Jerman itu tampil reguler bersama The Reds musim lalu.Ia disebut bukan termasuk proyek jangkan panjang pelatih Juergen Klopp di Anfield. Can yang mengoleksi 40 laga di semua kompetisi musim lalu telah dikesampingkan Klopp musim panas ini.Situasi itu yang membuat Can sedang berupaya menyusul seniornya di Timnas Jerman, Sami Khedira, untuk bergabung ke Turin. Namun, Juventus tampaknya harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa menebus Can dari Liverpool.The Reds memasang harga setidaknya 30 juta Poundsterling (Rp519 miliar). Selain Juventus, Lazio juga dikabarkan tertarik memboyong Can musim panas ini. (Sportsmole)(REN)