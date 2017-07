Deretan Pemain yang Pernah Membela Man United & Chelsea

Metrotvnews.com, Jakarta: Memang belum ada pengumuman resmi soal kepindahan Nemanja Matic ke Manchester United. Akan tetapi, pemain asal Serbia itu selangkah lagi merapat ke Old Trafford.



Kabar kepindahannya ramai diberitakan pada Minggu 30 Juli malam WIB usai ada foto yang memperlihatkan Matic memakai jersey latihan United dengan nomor 31. Jagat media sosial gempar dengan foto dan banyak yang menyebut mantan pemain Benfica itu sudah resmi berkostum The Red Devils.

Namun, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari kedua klub, terkhusus dari United. Bahkan, Jose Mourinho tampak masih malu-malu mengumumkan kesepakatan tersebut."Saya menunggu kabar," kata Mourinho setelah menyaksikan timnya mengalahkan Valerenga 3-0 dalam pertandingan persahabatan di Oslo, Norwegia."Kami punya kesempatan, dalam sepak bola, sampai resmi, saya melihat banyak hal terjadi. Saya menolak untuk mengatakan lebih dari yang saya katakan sekarang," tegasnya.Namun, tidak ada salahnya mengulik deretan pemain yang pernah membela panji-panji kebesaran kedua tim. Tidak banyak ternyata pemain yang pernah membela kedua klub.Pria berkepala plontos ini lebih terkenal sebagai asisten manajer Chelsea pada awal periode 1998--2000 dan 2008--2010. Dia pernah mengawali karier profesional sepak bola di Chelsea pada 1973--1979. Kemudian pindah ke United pada 1979--1984.Veron mengawali kariernya di Inggris dengan bergabung bersama United pada 2001. Akan tetapi, dia gagal menampilkan permainan terbaiknya sampai akhirnya dilego ke Chelsea pada musim panas 2003. Di Chelsea, dirinya lebih gagal lagi. Dikontrak sampai 2007, mantan pemain Parma tersebut hanya bermain semusim di Stamford Bridge dan sisanya dipinjamkan ke Inter Milan dan Estudiantes.Pemain asli didikan United ini bermain selama dalam dua periode di Old Trafford, yakni pada 1980--1986 dan 1988--1995. Dia adalah salah satu striker sukses yang pernah dimiliki The Red Devils dengan dua gelar Liga Primer Inggris. Dia kemudian bermain di Chelsea pada 1995--1998 dan mempersembahkan masing-masing satu gelar Piala FA, Piala Liga, dan Piala Winners.Tidak pernah sukses bersama United dan Chelsea. Didatangkan pada 1999 untuk menggantikan Peter Schmeichel, tapi gagal total dan memaksa The Red Devils mendatangkan Fabian Bartez pada 2000. Dia bermain dalam dua periode di United yakni pada 1989--1991 dan 1999--2001. Di Chelsea dia bermain pada 2001--2003.Tidak banyak informasi tentang pemain kelahiran Belfast, Irlandia Utara 59 tahun yang lalu ini. Dia bermain di United pada 1988--1989 dan 1990--1992. Dia kemudian menutup karier di Chelsea pada 1992--1994.Pemain asli didikan akademi Real Madrid ini lebih dulu membela Chelsea pada 2011--2014 dan mempersembahkan gelar Liga Champions, Liga Europa, dan Piala FA. Talentanya kemudian tidak terpakai The Blues dan dia kemudian pindah ke United dari 2014 sampai sekarang.Sama seperti Bosnich, Falcao juga gagal saat membela United dan Chelsea. Bermain di United pada musim 2014--2015 dengan hanya mencetak empat gol, dia kemudian pindah ke Chelsea pada 2015--2016 dengan hanya satu gol.Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini cukup lama membela United pada 1991--1996. Dia total bermain sebanyak 105 pertandingan di liga dan mencetak dua gol dengan dua gelar Liga Primer Inggris. Dia kemudian bermain singkat di Chelsea pada 1997 dengan empat penampilan di liga.Memang belum ada pengumuman resmi kepindahannya ke United. Akan tetapi, dia bisa menjadi pemain kesembilan yang membela kedua klub. Kita tunggu saja.(KRS)