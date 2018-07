Mohamed Salah Teken Kontrak Baru Jangka Panjang

Liverpool: Liverpool mengonfirmasi Mohamed Salah telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub. Lima tahun ke depan, dia menjadi pemain The Anfield Gank.



Striker asal Mesir itu telah berkomitmen mengenai masa depannya untuk The Reds dengan menandatangani kontra baru berdurasi satu tahun. Sebelumnya dia akan berseragam The Reds sampai 2022, kini dia menambah durasi kontrak sampai 2023.

Salah menikmati musim debut luar biasa bersama Liverpool, di mana dia mencetak 44 gol hanya dalam 52 penampilan. Dia bahkan menjadi top skorer Liga Primer Inggris musim lalu dengan 32 gol.



Dengan demikian, dia masuk dalam buku sejarah Liverpool dengan jumlah gol terbanyak kedua dalam semusim. Dia terpaut tiga gol dari Ian Rush yang pernah mencetak 47 gol dalam satu musim untuk The Anfield Gank.



Selain itu, Salah juga mendapatkan penghargaan pemain terbaik versi Pemain Profesional Inggris (PFA) dan Asosiasi Wartawan Inggris (FWA) atas usahanya yang luar biasa pada musim 2017--2018. Status pemain terbaik di klub juga disabetnya.



Dia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangi gelar pemain terbaik bulanan dalam satu musim. Sementara, dia mengklaim penghargaan pemain terbaik klub bulanan sebanyak tujuh kali.



Salah berperan besar membawa Liverpool finis di posisi keempat Liga Primer Inggris dan final Liga Champions. (liverpoolfc.com)









(KRS)