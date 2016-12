Mourinho Tak Percaya Karier Ibrahimovic akan Berakhir di MLS atau Tiongkok

Metrotvnews.com, Manchester: Manajer Manchester United, Jose Mourinho tak percaya kalau suatu saat nanti, Zlatan Ibrahimovic akan mengakhiri kariernya di Major League Soccer (MLS) atau pun Liga Super Tiongkok.



Pernyataan Mourinho itu tak lepas dari adanya isu yang beredar kalau Ibrahimovic sedang ditawari kontrak dari salah satu klub MLS, dan Liga Super Tiongkok. Ia hanya yakin kalau pemain internasional Swedia tersebut akan pensiun di Old Trafford.

"Dia mencetak gol, dia bermain baik dan saya sangat senang dengannnya karena dia akan mengakhiri kariernya pada level tertinggi, dan menakjubkan. Dia tidak akan mengakhiri kariernya di Amerika atau di Tiongkok, tapi dia mengakhiri kariernya di sini," ujar Mourinho.Ibra memang sudah tak muda lagi. Usianya saat ini 35 tahun, tapi ia menunjukkan masih memiliki taji rajin mencetak gol untuk United. Terbukti sejauh musim ini berjalan, Ibrahimovic telah mencetak 16 gol dalam 25 penampilannya di semua ajang.Ibra tiba di Old Trafford pada kontrak awal berdurasi semusim. Tapi smeua indikasi mengarah ke perpanjangan kontrak. Mourinho tak percaya kalau mantan bintang Paris Saint-Germain itu akan hengkang dari Old Trafford."Saya sangat senang. Mungkin beberapa orang berpikir dia adalah pencetak gol terbanyak tapi usai dia kin 35 tahun. Tapi baginya, 35 adalah sama dengan 25, Ligue 1 juga sama dengan Liga Premer Inggris," lanjut The Special One."Rekornya juga cukup baik dan ia bisa terus berkembang. Dengan tidak ada sanksi. Dia juga luar biasa, karena biasanya orang-orang lain yang mencetak banyak gol di seluruh dunia, juga mencetak banyak kartu," tegasnya. (Sky Sports)(FIR)