1999: Chelsea, Tim Inggris Pertama Turun dengan 11 Pemain Asing

Metrotvnews.com, Southampton: Pada hari ini, 26 Desember 1999 silam, Chelsea menjadi tim Inggris pertama yang menurunkan 11 pemain asing dalam Starting-XI mereka. Kala itu, skuat inti The Blues yang kesemuannya pemain non Inggris menghadapi Southampton di The Dell Stadium (markas Soton sebelum St Mary's Stadium).



Manajer Chelsea kala itu, Gianluca Vialli bukan tanpa alasan memutuskan menurunkan 11 pemain asing. Pasalnya, saat itu sejumlah pemain lokal, termasuk Dennis Wise dan Chris Sutton sedang dalam kondisi kebugaran yang kurang baik karena terserang flu.

Alhasil, skuat inti Chelsea yang turun kala itu tak satu pun diperkuat pemain Inggris. Tercatat, dua pemain Prancis dan Italia serta pemain dari Belanda, Spanyol, hingga Norwegia turun mempekuat The Blues yang menang 2-1 atas Soton.Saat itu, gol Chelsea mampu diborong bomber asing mereka Tore Andre Flo menit ke-18 dan ke-43. Sementara satu-satunya gol balasan Soton dicetak oleh Kevin Davies menit ke-80.Namun, Vialli akhirnya menyudahi sejarah di Liga Inggris yang kesemua pemainnya diperkuat legiun asing pada laga tersebut. Pelatih plontos itu memutuskan memasukkan dua pemain asal Inggris, Jon Harley dan Jody Morris, pada menit ke-74 dan ke-87.Berikut Starting-XI Chelsea yang tak satu pun diperkuat pemain Inggris:Kiper: Ed De Goey (Belanda)Bek: Albert Ferrer (Spanyol), Frank Lebouf (Prancis), Emerson Thome (Brasil), Dan Petrescu (Rumania)Gelandang: Celestine Babayaro (Nigeria), Gustavo Poyet (Uruguay), Didier Deschamps (Prancis), Roberto Di Matteo (Italia), Gabriele Ambrosetti (Italia)Striker: Tore Andre Flo (Norwegia)(REN)