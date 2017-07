Pedro Kabari Kondisi Terkini Usai Gegar Otak

Metrotvnews.com, Beijing: Pedro Rodriguez mengabari kondisi terkini usai mengalami gegar otak setelah berbenturan dengan David Ospina. Winger Chelsea itu dilarikan ke rumah sakit saat timnya menang 3-0 atas Arsenal, Sabtu 22 Juli lalu.



Pedro diterjang Ospina saat laga baru berjalan 25 menit di Bird Nest Stadium, Beijing, Tiongkok. Gegar otak yang dialaminya akibat benturan keras Ospina yang juga membuat kepalanya membentur tanah.

Vaya susto! Afortunadamente estoy bien. Gracias por vuestros mensajes / What a shock! Fortunately everything is ok. Thnks 4 your messages ???????? pic.twitter.com/8EWFm4YqcJ