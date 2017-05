Putri Conte Berikan Dukungan Unik Saat Chelsea Bantai Boro

Metrotvnews.com, London: Chelsea berhasil mengemas kemenangan penting pada pekan ke-35 Liga Primer Inggris, Selasa 9 Mei. Membantai The Boro 3-0 di Stamford Bridge, membuat Chelsea kini tinggal mengamankan satu kemenangan lagi.



Hasil positif Chelsea tersebut pun tak lepas dari perhatian Vittoria, putri dari manajer Antonio Conte. Ia bahkan memberikan dukungan unik secara langsung di tribun penonton saat Conte dan para pemain The Blues merayakan kemenangan usai laga.

Vittoria tampak memegangi kanvas bertuliskan "The Contfather", merujuk kepada film bergenre gangster "The Godfather" yang dibintangi Al Pacino. Pada gambar tersebut tampak tulisan "The Contfather" mengikuti fon hufur tulisan aslinya.Selain itu, tampak gambar animasi Conte yang berjajar bersama para pemain Chelsea di kanvas tersebut. Vittoria yang duduk di trubun tepat di belakang bangku cadangan Chelsea tampak tak hentinya merentangkan kanvas tersebut.Sang putri mungkin ingin Conte menjadi seperti sosok Don Corleone, bos mafia dalam film The Godfather. Kebetulan Conte pun berasal dari Italia yang sama-sama merantau dan meraih sukses di negeri orang, layaknya cerita fim The Godfather.Selain Vittoria, sang istri tercita, Elisabetta Muscarello pun tampak hadir menonton langsung tim asuhan suaminya. Elisabetta juga memperlihatkan paras bahagia ketika Conte melakukan selebrasi kemenangan dengan timnya. (Mirror)(REN)