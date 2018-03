Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Top Eropa Malam Ini

Jakarta: Jeda internasional telah usai sejak beberapa hari lalu. Seluruh pemain top dunia sudah kembali ke klubnya masing-masing untuk melanjutkan perjuangan di liga domestik yang kebanyakan berasal dari Eropa.



Liga Primer Inggris, La Liga, Serie A, dan Bundesliga masih menjadi ajang paling tersohor di pentas sepak bola dunia. Sebagian besar para pemain dunia yang punya kemampuan luar biasa pasti bertanding di salah satu kompetisi tersebut.



Serie A Italia akan menyajikan 10 pertandingan pada malam hingga dini hari nanti. Sejumlah tim besar akan tampil, namun ada satu laga yang terbilang big match, yakni Juventus kontra AC Milan. Pertandingan tersebut diyakini bakal berlangsung sengit karena kedua tim punya suporter yang sama-sama fanatik.



Juventus memang sedang memuncaki klasemen sementara dengan torehan 75 poin. Akan tetapi, Napoli masih terus membuntutinya dengan selisih dua poin. Kemenangan atas Milan tentu menjadi target Bianconeri agar bisa menjauh dari Napoli.



Bayern Muenchen vs Borussia Dortmund bakal menjadi big match dari Bundesliga. Laga tersebut juga diprediksi berlangsung sengit karena keduanya merupakan musuh bebuyutan. Saking tingginya rivalitas itu, laga keduanya memiliki julukam Der Klasiker atau El Clasico versi Jerman.



Masih banyak lagi pertandingan seru nan menarik pada malam hingga dini hari nanti. Berikut jadwal lengkap siaran langsungnya:



Liga Primer Inggris

Sabtu, 31 Maret 2018

18.30 WIB: Crystal Palace vs Liverpool (beIN Sport 1)

21.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Leicester City (beIn Sport 3)

21.00 WIB: Manchester United vs Swansea City (beIN Sport 1)

21.00 WIB: Newcastle United vs Huddersfield Town

21.00 WIB: Watford vs AFC Bournemouth

21.00 WIB: West Bromwich Albion vs Burnley

21.00 WIB: West Ham United vs Southampton (beIn Sport 2)

23.30 WIB: Everton vs Manchester City (RCTI/beIN Sport 1)



Serie A Italia

Sabtu, 31 Maret 2018

17.30 WIB: Bologna vs Roma

20.00 WIB: Atalanta vs Udinese

20.00 WIB: Cagliari vs Torino

20.00 WIB: Fiorentina vs Crotone

20.00 WIB: Genoa vs SPAL 2013

20.00 WIB: Inter vs Hellas Verona

20.00 WIB: Lazio vs Benevento

23.00 WIB: Chievo vs Sampdoria (Jak TV)

23:00 WIB: Sassuolo vs SSC Napoli



Minggu, 1 April 2018

01.45 WIB: Juventus vs AC Milan



La Liga

Sabtu, 31 Maret 2018

18.00 WIB: Girona vs Levante (beIN Sports 2/SCTV)

21.15 WIB: Athletic Bilbao vs Celta Vigo

23.30 WIB: Las Palmas vs Real Madrid



Minggu, 1 April 2018

01.45 WIB: Sevilla vs Barcelona (beIN Sport 2)

17.00 WIB: Espanyol vs Alaves

21.15 WIB: Leganes vs Valencia

23.30 WIB: Eibar vs Real Sociedad

23.30 WIB: Malaga vs Villarreal



Bundesliga

Sabtu, 31 Maret 2018

20.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Augsburg (Fox Sport 2)

20.30 WIB: Hannover vs RasenBallsport Leipzig

20.30 WIB: Hoffenheim vs FC Cologne

20.30 WIB: Schalke vs Freiburg (Fox Sport 1)

20.30 WIB: VfB Stuttgart vs Hamburger SV

23.30 WIB: Bayern Munich vs Borussia Dortmund (Fox Sport 1)



Minggu, 1 April 2018

01.30 WIB: Hertha Berlin vs Wolfsburg (Fox Sport 1)



Coupe de Ligue

Minggu, 1 April 2018

02.05 WIB: PSG vs Monaco (beIN Sport 3)



