Aubameyang akan Berusaha Keras Menjadi Thierry Henry

London: Pada Januari lalu, Arsenal resmi memboyong Pierre-Emerick Aubameyang dari Borussia Dortmund. Pemain Internasional Gabon itu dibeli dengan harga 63,75 euro atau sekitar Rp1,6 triliun dengan durasi kontrak hingga 2020.



Kedatangan Aubameyang tentu memperbesar harapan Arsenal untuk menjuarai Liga Primer Inggris. Pasalnya, dia memiliki catatan bagus kala membela Dortmund maupun timnas Gabon.

Aubameyang mampu mengoleksi 98 gol dari 144 seluruh pertandingan Dortmund. Selain itu, dia juga menyumbang 23 gol dari 56 pertandingan timnas negaranya.



Saking besarnya harapan itu, sejumlah media Inggris juga menyebutkan para fan Arsenal memberi julukan Aubameyang dengan sebutan the Next Thierry Henry yang merupakan legenda The Gunners.



"Saya pikir klub memiliki sejarah besar dan memiliki pemain hebat seperti Thierry Henry. Ia merupakan panutan bagi semua striker. Dia cepat dan mencetak banyak gol, dia benar-benar contoh yang baik," kata Aubameyang.



"Mungkin saya dianggap seperti dia, tetapi saya tetap harus bekerja keras untuk mewujudkan anggapan itu. Layaknya Henry, saya juga cepat dan rajin mencetak gol. Saya bekerja keras agar bisa seperti itu," tambahnya.



Saat ini, Arsenal tengah menjalani tur pramusim di Singapura. Laga terdekatnya adalah menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di ajang International Champions Cup (ICC) 2018, Sabtu 28 Juli 2018.









(KAU)